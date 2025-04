Verheißungsvolle Mai-Brisen: Frühlingshaftes Wetter in Palma für den 1. Mai 2025

Ein wunderschöner Frühlingstag erwartet uns in Palma, der Hauptstadt Mallorcas. Heute werden wir den Beginn des Monats Mai mit milden Temperaturen begrüßen und eine Handvoll flüchtiger Wolken über der Stadt beobachten. Die Luft ist angenehm frisch, perfekt für einen Spaziergang entlang der Strandpromenade oder in der Altstadt. Einen Regenschirm brauchen wir heute nicht - die Regenwahrscheinlichkeit für heute liegt bei null Prozent.

Temperaturprognose: Ein moderater Start in den Mai

Die Temperaturen heute werden zwischen 15.77ºC und 25.29ºC schwanken. Der Morgen begrüßt uns mit angenehmen 16ºC und steigt im Laufe des Tages auf etwa 24.88ºC. Der Nachmittag präsentiert sich mit einer leicht abgenommenen Temperatur von 22.03ºC, während wir uns in der Nacht auf wärmere 17.95ºC einstellen können.

Gefühlte Temperatur: Ein echter Genuss für Sinne

Trotz der leicht variierenden Thermometerwerte wird das thermische Empfinden weitgehend stabil bleiben. Am Morgen dürfen wir uns auf ein Gefühl von erfrischenden 15.72ºC freuen. Dies steigt im Laufe des Tages auf etwa 24.65ºC an und erreicht am Nachmittag einen Wert von 21.86ºC. Die Nacht bleibt bei einer gefühlten Temperatur von 17.63ºC angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frühlingshafte Brise rundet das Bild ab

Der Atmosphärendruck zeigt heute erwartungsgemäß einen Wert von 1016 hPa an und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei etwa 47% auf. Eine moderat wehende Brise ist Teil der Prognose, mit einer Geschwindigkeit von 7.26m/s und Windrichtung 96º. Beachten Sie bitte, dass gelegentlich Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12.16m/s auftreten können. Trotz all dem bleibt die Wolkendecke mit 21% recht dünn und verspricht damit eine Menge Sonnenschein.

Alles in allem haben wir heute ein wirklich angenehmes Wetter in Palma vor uns. Genießen Sie den Tag und begrüßen Sie den Mai mit einem Lächeln und strahlendem Wetter!