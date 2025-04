Das Wetter in Sóller am 1. Mai 2025: Mäßig bewölkt und angenehm warm

Die pittoreske Stadt Sóller im Herzen von Mallorca erwartet am 1. Mai 2025 ein angenehm mildes Klima. Laut unserer aktuellen Wetterprognose können sich Einheimische und Urlauber auf einen mäßig bewölkten Tag mit einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von deutlich weniger als 1% freuen, während der Wind leicht aus Richtung Südost weht.

Die Temperaturen im Überblick

Der Tag wird mit einer Mindesttemperatur von angenehmen 15.06°C eingeläutet und verzeichnet im Laufe des Tages eine moderate Steigerung auf bis zu 25.26°C. Die Frühaufsteher in Sóller können sich auf wohlige 15.55°C am Morgen freuen, während die Höchsttemperatur von 24.39°C mittags erreicht wird. Am Nachmittag wird es etwas kühler mit 21.76°C, bevor die Nacht schließlich bei gemütlichen 17.88°C ausklingt.

Gefühlte Temperaturen während des Tages

Auch die gefühlten Temperaturen sind in Sóller angenehm: Morgens liegt sie bei ca. 15.22ºC, tagsüber erreicht sie bis zu 24.14ºC. Am Nachmittag nimmt die gefühlte Temperatur dann auf 21.61ºC ab, und in der Nacht kann man mit etwa 17.42ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt in Sóller bei stabilen 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 48%. Für den perfekten Frühlings-Spaziergang bietet der leichte Wind von 4.34m/s, der aus Richtung 115º kommt und Böen von 6.37m/s erreichen kann, eine willkommene Abkühlung. Die Wolkendecke beträgt lediglich 28%, was bedeutet, dass genug Sonne durch die mäßig bewölkten Verhältnisse durchscheint, um Sóller in ein angenehmes Licht zu tauchen.