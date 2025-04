Alcúdia begrüßt den Mai mit angenehmen Temperaturen und wenigen Wolken

Willkommen in Alcúdia, Mallorca, dem fantastischen Badeort, der sich am 1. Mai in seiner besten Frühlingsgarderobe präsentiert! Tatsächlich erwarten wir für diesen Tag in unserer schönen Stadt ein überwiegend sonniges Wetter mit nur ein paar vereinzelten Wolken. Die Temperaturen versprechen ein perfektes Klima für jeden, der die wunderbaren Sehenswürdigkeiten von Alcúdia erleben oder einfach das herrliche mediterrane Wetter genießen möchte.

Temperaturen des Tages: Frühling pur

Der Maitag in Alcúdia beginnt mit einer erfrischenden Mindesttemperatur von 15,71°C, die sich im Laufe des Tages auf bis zu 21,7°C erhöht. Am Morgen können wir mit Temperaturen von rund 16,11°C rechnen, was perfekt für einen Spaziergang an der Küste oder einen Kaffee auf einer sonnigen Terrasse ist. Tagsüber erhitzen sich die Temperaturen auf bis zu 21,27°C, ideal für eine Siesta im Schatten oder einen Sprung ins kühle Nass des Mittelmeeres. Am Nachmittag erleben wir Temperaturen um die 19,9°C und bei Eintritt der Nacht minimal abkühlende 16,66°C.

Das gefühlte Wetter in Alcúdia: Erleben Sie den Unterschied!

Wir alle wissen, dass das thermische Gefühl oft etwas abweicht von den tatsächlichen Temperaturwerten. Aber keine Sorge, in Alcúdia werden Sie den Unterschied kaum bemerken! Morgens fühlt sich das Wetter mit etwa 16,07°C genauso angenehm an, wie es klingt. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf etwa 21,18°C, nachmittags auf 19,83°C und in der Nacht werden wir uns bei gefühlten 16,65°C in unsere Betten kuscheln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Ein Blick auf die weitere Wetterlage verspricht einen entspannten Tag. Der Atmosphärendruck liegt bei milden 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 66%, was eine komfortable Atmospähre sicherstellt. Darüber hinaus können wir uns auf eine sanfte Meeresbrise freuen: Wir erwarten Winde mit 7,75m/s aus der Richtung 116º und zeitweilige Böen von bis zu 9,59m/s. Ideal, um den Drachen steigen zu lassen oder das Segelboot auszufahren! Genießen Sie also Ihren wunderbaren Tag in Alcúdia, umarmen Sie den Frühling und lassen Sie sich von der Schönheit und Lebendigkeit dieses Ortes inspirieren!