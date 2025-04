Erfrischendes Mai-Wetter trifft auf Cala Millor

Herzlich Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, zu unserer Wetteranalyse für den 1. Mai 2025 in Cala Millor auf unserer geliebten Insel Mallorca. Der heutige Tag verspricht mäßig bewölkt zu sein, was den strahlenden Sonnenschein angenehm abmildert und die perfekten Bedingungen für einen wunderschönen Tag am Strand bietet.

Moderate Temperaturen von 16 bis 19 Grad Celcius

Die Temperaturen zeigen sich heute von ihrer besten Seite. Der Frischekick des Morgens startet mit erwarteten 16.62ºC und steigt tagsüber auf angenehme 18.66ºC an. Uns erwartet kein Hitzeschlag, sondern ein angenehm warmer Tag, ideal für ein Picknick am Strand oder einen Spaziergang durch die malerischen Straßen der Stadt. Mit 17.92ºC am Nachmittag und 16.88ºC in der Nacht bleibt das Klima gleichmäßig freundlich.

Gefühlte Temperaturen halten sich konstant

Die gefühlten Temperaturen bleiben ähnlich konstant. Morgens um 16.5ºC, steigen sie tagsüber auf behagliche 18.59ºC an. Am Nachmittag erwarten wir rund 17.88ºC und nachts sinken sie leicht auf 16.82ºC. Insgesamt also ein Tag, an dem man die leichte Brise genießen kann, ohne eine dicke Jacke hervorzukramen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Als Seestadt zählen natürlich auch Faktoren wie Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit zu unserem Wetterbericht. Der Atmosphärendruck liegt heute bei angenehmen 1018 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 77% liegt und eine frische und lebendige Atmosphäre schafft. Der Wind weht mit mäßigen 7.98m/s und Böen von 12.74m/s aus Richtung 106º. Für unsere Segler bedeutet dies optimale Bedingungen für einen schönen Tag auf dem Meer.

Die Wolkendecke beläuft sich auf moderate 29% und die Regenwahrscheinlichkeit ist gleich null. Also schnappen Sie sich Ihre Badesachen und genießen Sie einen herrlichen Tag in Cala Millor!