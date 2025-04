Wetterkompass Port d'Andratx: Kühler Start in den Mai 2025

Benötigen Sie einen Regenmantel, um einen gemütlichen Spaziergang am Jachthafen von Port d'Andratx zu genießen? Der 1. Mai 2025 beginnt auf der idyllischen Baleareninsel Mallorca mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen zwischen 17,49°C und 21,17°C.

Der Thermostat Tag

Die Frühstücksterrasse begrüßt den Morgen mit milden 17,67°C, die sich bis zur Mittagszeit auf maximal 21,17°C erhöhen, um am Nachmittag auf angenehme 20,73°C zu sinken. In der Nacht können Bewohner und Besucher eine moderate Abkühlung erwarten, die sich bei 18,84°C stabilisiert.

Fühlbare Wahrnehmung

Die Temperaturen so lesen ist eine Sache, sich durch sie zu fühlen ist eine andere. Die gefühlten Temperaturen für den Tag spiegeln die ermäßigten Bedingungen wider: 17,45°C am frühen Morgen, 21,12°C zur Mittagszeit, 20,76°C am Nachmittag und abschließend 18,66°C in der Nacht.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck verhält sich stabil und hält bei belämmerten 1016 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt durchschnittliche 68%. Der Wind wird den Tag durchweg begleiten, mit einer Geschwindigkeit von 7,85 m/s aus Richtung 97º und Böen bis hin zu 12,3 m/s. Regen oder Sonne - die Wolkendecke beträgt nur 25%, daher bleibt der Regenschirm im Schrank, da die Regenwahrscheinlichkeit bei mageren 24% liegt.