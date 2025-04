Das Wetter in Cala Rajada am 1. Mai 2025: erfrischende Temperaturen unter mäßiger Wolkendecke

Der erste Tag des Mais in der Schmuckstückstadt Cala Rajada begrüßt uns mit einem mäßig bewölkten Himmel und angenehmen Temperaturen. Es verspricht ein idealer Tag zu sein, um die zauberhafte Landschaft und die natürliche Schönheit der Region zu genießen, die im milden Wetter noch mehr erstrahlt.

Die Temperaturen: angenehme Frühlingswärme

Die Temperaturen für diesen energetischen Maitag reichen von minimalen 16.63ºC bis zu maximalen 18.78ºC. Der Morgen erfrischt uns leicht mit 17.11ºC. Über den Tag erwarten wir eine maximale Höhe von 18.68°C, die gegen Nachmittag auf 18.16°C absinkt. In der Nacht kühlt es sich leicht auf 17.35°C ab. Also, ein warer Frühlingsschmaus!

Gefühlte Temperaturen: stimmig mit Realität

Die gefühlten Temperaturen halten sich nahe an der tatsächlichen Skala. Morgens kommen wir mit 17.02ºC einher, während das Thermometer am Tag die Marke von 18.64ºC erreicht und nachmittags 18.15ºC verspricht. Die Nacht legt sich mit einer gefühlten Temperatur von 17.31ºC zur Ruhe. Eine kleine Brise hier und da könnte noch dazu beitragen, das bisschen Wärme in der Luft zu verteilen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: der Natureinfluss

Für diejenigen unter uns, die auf genauere Details achten: Der Atmosphärendruck für den Tag liegt bei 1018 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei beachtenswerten 78%. Bei uns auf der Insel ist das Wetter immer ein Gesprächsthema, und am 1. Mai sind die Bedingungen nahezu perfekt. Begleiten wird uns ein mäßiger Wind mit einer Geschwindigkeit von 8.37m/s aus Richtung 108º und gelegentlichen Böen von 12.78m/s. Auch der Segelbegeisterten unter uns werden auf ihre Kosten kommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ein echtes Vergnügen ist, den ersten Mai in Cala Rajada zu erleben - ein Tag voller angenehmer Temperaturen und zufriedenstellender Wetterbedingungen. Unabhängig vom Wetter, ist die Schönheit von Cala Rajada ein immerwährendes Versprechen an alle Besucher!