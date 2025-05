Wettervorhersage für Port d'Andratx am 2. Mai 2025

Wunderschönes Port d'Andratx, das idyllische Juwel Mallorcas, erwartet uns am 2. Mai 2025 mit wechselhaften Bedingungen. Laut aktueller Prognose ist leichter Regen angekündigt, doch sollten die Temperaturen für einen Ausflug immer noch angenehm sein. Protegiert von den Bergen bleibt der Hafenort auch bei Wolken zum Großteil mild und gastfreundlich.

Temperaturaussichten

Die Temperaturkurve für unseren Tag folgt einem erfrischend milden Verlauf. Beginnen werden wir den Tag mit einer minimalen Temperatur von 17,27ºC am Morgen – perfekt für einen gemütlichen Start in den Tag. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 19,98ºC, mit einem Höchstwert von 20,66ºC am Nachmittag. In der Nacht sinken die Werte leicht auf wohlige 19,18ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Wie nehmen wir diese Temperaturen wahr? Hier können wir beruhigen: Die gefühlten Temperaturen weichen nur minimal von den tatsächlichen ab. Morgens fühlt es sich an wie 17,32ºC, im Tagesverlauf wird es etwas wärmer erwartet - ein thermisches Gefühl von 20,07ºC. Der Nachmittag offeriert uns ein Gefühl von 20,71ºC und die Nacht lässt uns bei 19,22ºC zur Ruhe kommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Wetterdetails. Der atmosphärische Druck hält sich auf einem soliden Niveau von 1016 hPa. Im Laufe des Tages bleibt die Luftfeuchtigkeit mit einem Prozentsatz von 78% relativ konstant, sorgt also für eine frische Meeresbrise. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,13m/s in Richtung 99º und kann in Böen bis zu 9,59m/s erreichen. Die Wolkendecke bleibt mit 99% relativ dicht, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt nur bei 20%.

Zusammengefasst bleibt Port d'Andratx also auch bei bewölktem Himmel ein bezauberndes Ziel. Genießen Sie den leichten Regen und die angenehmen Temperaturen dieses Frühlingsbeginns in einem der schönsten Hafendörfer Mallorcas!