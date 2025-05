Unter Regenschirmen: Frühlingstag in Santanyí mit leichtem Regen und milden Temperaturen

Der Frühling in Santanyí offenbart seine überaus wechselhafte Seite. Am 2. Mai 2025 dürfen wir uns auf mildere Temperaturen, jedoch auch auf einen wolkenverhangenen Himmel und leichten Regen einstellen. Trotz der dezenten Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit recht hoch - lassen Sie Ihre Regenschirme also nicht zu Hause!

Die Temperaturen: Frühlingslaune trotz leichter Kühle Die Temperaturskala in Santanyí zeigt erfreuliche Werte. Mit einer minimalen Temperatur von 16,44ºC und einer maximalen Temperatur von 20,74ºC bewegen wir uns in einem angenehmen Bereich. Am Morgen startet der Tag mit 16,72ºC, steigt bis zum Mittag auf warme 20,15ºC und bleibt am Nachmittag bei moderaten 18,79ºC. Mit Einbruch der Nacht erwarten wir kühle, aber nicht unangenehme 18,05ºC. Das Gefühl: Thermische Konstanz Trotz der Wetterkapriolen, bleibt das thermische Gefühl durchgehend beständig. Morgens werden Sie 16,8ºC , tagsüber 20,26ºC, nachmittags 18,94ºC und nachts 18,18ºC verspüren. Der Unterschied zwischen den tatsächlichen und gefühlten Temperaturen bleibt also minimal, was für ein konstantes Wettererlebnis sorgt. Und die anderen Faktoren? Atmosphärender Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem Prozentsatz von 78 - eine recht hohe Luftfeuchtigkeit, die jedoch typisch für einen regnerischen Frühlingstag ist. Der Wind wechselt seine Richtung auf 70º und erreicht eine Geschwindigkeit von 6,84 m/s. Zudem dürfen wir vereinzelte Windböen von 10,59 m/s erwarten, achten Sie also darauf, Ihre Regenschirme festzuhalten! Fest steht: Wir erleben einen typischen Frühlingstag in Santanyí - mit leichten Wechseln im Niederschlag, aber gleichzeitig auch eine willkommene Abwechslung im klimatischen Wechselspiel von Mallorca.