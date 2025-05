Der Mai beginnt in Santa Ponsa mit erfrischendem, leichtem Regen

Herzlich Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca. Der Frühlingsbeginn zeigt sich auf unserer geliebten Insel in seiner ganzen Pracht. Am 2. Mai 2025 erwartet uns ein Tag voller subtiler Nuancen - perfekt für all jene, die Atmosphäre über Sonnenschein stellen. Leichter Regen ergüsst sich über Santa Ponsa, und bringt willkommene Abkühlung und eine hervorragende Gelegenheit, in der belebenden mallorquinischen Luft tief durchzuatmen.

Temperaturschwingungen im Tanz mit dem Licht Die Temperaturen während dieses Tages bieten eine bequeme Bandbreite. In der Früh, wenn der erste Tautropfen auf den Blättern erscheint, erwartet uns ein frisches 16,56ºC. Sobald die Sonne ihre volle Kraft erreicht, steigen die Temperaturen auf ein angenehmes 22.06ºC. Der Nachmittag hält an diesem Gefühl mit 21,43ºC fest, während die Nacht mit 19,23ºC abkühlt, perfekt für einen entspannenden Schlummer. Die gefühlten Temperaturen: Ein Versprechen für den Sinnesgenuss Der gefühlte Temperaturverlauf an diesem Tag ergänzt die absolute Temperatur nahtlos. Der Morgen beginnt mit 16,57ºC, gefolgt von 22,07ºC am Tag, 21,43ºC am Nachmittag und schließt mit einer gefühlten Temperatur von 19,17ºC nach Sonnenuntergang. Die Rolle des Windes, Luftdrucks und der Luftfeuchtigkeit Zum Ensemble des heutigen Wetters gesellen sich unsere geliebten Begleiter: Wind, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Tänzelnder Wind bringt ​6,57m/s aus 61º und in Böen bis zu 8,55m/s. Ein korrekter atmosphärischer Druck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 67% ergänzen dieses Trio. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 20% unter einer Wolkendecke, die 96% des Himmels bedeckt, ist Santa Ponsa der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen.