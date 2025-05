Wettervorhersage für Cala Rajada, 02. Mai 2025:

Ein kleiner Frühlingsregen erwartet die Bewohner und Besucher von Cala Rajada am 02. Mai. Die wolkenverhangene Cala Rajada steht am Freitag, dem zweiten Mai, vor einem Tag mit einer Maximaltemperatur von leicht über 20 Grad und einem leichten Regen. Doch trotz der Wolkendecke und der Regenwahrscheinlichkeit von 34%, ist die typische mallorquinische Gastfreundschaft immer noch so strahlend wie die Sonne.

Erwartungen zur Temperatur Am morgendlichen Horizont werden die Thermometerwaagen auf 17.2ºC steigen, während der Tag sich im Allgemeinen mit gemäßigten 18.44ºC erwärmt. Nachmittags bleibt die Temperatur ziemlich konstant bei 18.39ºC und die Nacht bringt eine minimale Senkung auf 17.91ºC. Die maximale Temperatur für den Tag liegt bei 20.04ºC bei einer minimalen Temperatur von 16.73ºC. Gefühlte Temperaturen Auch die gefühlten Temperaturen stehen auf dem Programm. Im Morgengrauen bei 17.2ºC, während die Sonne tagsüber auf 18.53ºC "aufheizt". Am Nachmittag bleibt das Gefühl mit 18.53ºC konstant, während wir bei Einbruch der Dunkelheit ein geringfügiger Rückgang auf 18.05ºC zu erwarten ist. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Luftdruck, der auf 1016 hPa geschätzt wird. Bezüglich der Luftfeuchtigkeit beläuft sich die Prognose auf einen hohen Prozentsatz von 84%. Der Wind wird souverän aus der Richtung 115º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 6.1m/s und Böen von bis zu 9.77m/s. Trotz des leichten Regens und der hohen Luftfeuchtigkeit, bietet dieses für Frühlingstouristen einen idealen Tag für Indoor-Aktivitäten. Abschließend ist zu sagen, dass trotz des leichten Regens und der bedeckten Wolkendecke von 60%, das Wetter in Cala Rajada am 02. Mai 2025 weit davon entfernt ist, ein Dämpfer für die zahlreichen Aktivitäten zu sein, die Besucher und Einwohner trotz der Frühjahrswitterung unternehmen können. Stattdessen bietet es die Möglichkeit, die Vielfalt der Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu entdecken, die Cala Rajada zu bieten hat.