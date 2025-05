Leichter Regen, aber angenehme Temperaturen in Palma am 2. Mai 2025

Am 2. Mai 2025 erwartet uns in der bezaubernden Hauptstadt der Baleareninsel, Palma, ein Tag mit leichtem Regen und doch angenehm milden Temperaturen. Trotz einer Wolkendecke von 97% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 20% bleibt das Wetter in Palma behaglich und bestens geeignet, um die Stadt und ihre berühmten Sehenswürdigkeiten wie die gotische Kathedrale La Seu zu genießen.

Temperaturen: Durchgehend mild

Die Temperaturen in Palma pendeln sich am 2. Mai 2025 auf angenehme Werte ein. Am Morgen erwarten uns mild-warme 16.31ºC, die sich am Tag auf noch angenehmere 25.19ºC steigern. Im Laufe des Nachmittags kühlt es sich leicht auf 22.63ºC ab, bevor die Temperatur in der Nacht auf immer noch gehagene 19.49ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen: Bemerkenswert konstant

Die gefühlten Temperaturen in Palma zeigen eine bemerkenswerte Konstanz. Morgens fühlt es sich annähernd genau so an, wie es tatsächlich ist, bei etwa 16.27ºC. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer dann auf 25.15ºC und am Nachmittag auf 22.57ºC. In der Nacht haben wir dann immer noch eine gefühlte Temperatur von 19.35ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Trotz des leichten Regens, ist der atmosphärische Druck bei 1015 hPa, und die Luftfeuchtigkeit beträgt nur 53%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s aus Richtung 73º und es dürfen Windböen von bis zu 8.55m/s erwartet werden. Uns erwartet also ein wettertechnisch durchaus angenehmer Tag in Palma auf Mallorca.