Leichter Regen erfrischt Alcúdia am ersten Maiwochenende

Willkommen zu unserer alltäglichen Wettervorhersage. Heute blicken wir nach Alcúdia, dem malerischen Küstenort auf Mallorca, wo uns ein Tag mit mäßigen Temperaturen und leichtem Regen erwartet. Ein idealer Tag, um drinnen zu bleiben und die beruhigenden Klänge des tropischen Nieselregens zu genießen.

Temperaturübersicht für Alcúdia

Die Prognosen zeigen für Alcúdia eine angenehme Bandbreite an Temperaturen. Das Thermometer wird heute mit einer minimalen Temperatur von 16.33ºC und einer maximalen von 23.99ºC schwanken. Am frühen Morgen erwartet uns eine Temperatur von 16.78ºC, am Tag erreicht sie einen Höhepunkt von 22.06ºC, am Nachmittag kühlt es auf 20.96ºC ab und in der Nacht erwartet uns ein mildes 18.29ºC.

Das Wettergefühl in Alcúdia

Mit Blick auf das thermische Gefühl für today, wir erwarten, dass es dem tatsächlichen Thermometer sehr ähnlich sein wird. Morgens fühlt es sich an wie 16.79ºC, am Tag steigt es auf 22.12ºC, am Nachmittag sinkt es auf 21.04ºC und nachts kühlt es leicht auf 18.39ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

Atmosphärische Voraussetzungen heute umfassen einen Druck von 1016 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 69%. Der Wind weht mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.28m/s in Richtung 118º, mit Böen von bis zu 8.19m/s. Die Wolkendecke beträgt 69%, was eine Regenwahrscheinlichkeit von 30% bedeutet. Der erwartete leichte Regen könnte den Tag noch erfrischender machen und die sorgfältig gepflegten Gärten von Alcúdia aufblühen lassen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Alcúdia, bleiben Sie trocken und denken Sie daran, Ihren Regenschirm nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Wetterbericht!