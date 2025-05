Leichter Regen und milde Temperaturen erwarten Cala Millor am 2. Mai 2025

In der malerischen Küstenstadt Cala Millor auf Mallorca kündigt sich für den 2. Mai 2025 ein Tag mit leichtem Regen und milden Temperaturen an. Mit minimalen Werten von 16,3°C am frühen Morgen und maximalen Tagestemperaturen von rund 19,67°C, bleibt der Frühling auf der Insel weiterhin in moderaten Bahnen. Interessant dabei ist, dass das Wetter trotz der Regenprognose eher freundlich erscheint. Milder Wind und eine hohe Luftfeuchtigkeit kennzeichnen zudem das typisch maritime Klima von Cala Millor.

Ein genauerer Blick auf die Temperaturen

Im Detail wird der Tag in Cala Millor eher kühl beginnen, mit einem Tief von 16,3°C in den frühen Morgenstunden. Im Laufe des Tages klettert das Thermometer dann auf angenehme 18,4°C Mittagstemperatur, bevor es am späten Nachmittag wieder leicht auf 17,92°C absinkt. Die Nacht hält bei milden 17,5°C ebenfalls keine größeren Überraschungen bereit.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Ein wesentliches Kriterium, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen, ist die gefühlte Temperatur. Hier zeigt sich, dass der 2. Mai in Cala Millor fast durchgängig als angenehm mild empfunden wird. Mit 16,68°C am Morgen, 18,46°C am Tag, 18,04°C am Nachmittag und interessanten 17,63°C in der Nacht, wird das Wetter trotz leichtem Regen sehr angenehm sein.

Ein Blick auf Druck, Feuchtigkeit und Wind

Auch in Sachen Luftdruck und Feuchtigkeit bleibt der 2. Mai in Cala Millor unauffällig. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 83% bietet der Tag typische Frühlingsbedingungen. Der Wind bläst dazu mit einer Geschwindigkeit von 5,93 m/s aus 120°-Richtung, wobei Böen von bis zu 9,72 m/s möglich sind. Obwohl die Wolkendecke 66% beträgt, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei lediglich 30%, was den Tag zu einem gemäßigten Frühlingstag auf der Insel machen wird.