Sonnig mit leichter Bewölkung: Das ist das Wetter in Palma für den 03. Mai 2025

Palma erwartet am 03. Mai 2025 angenehme Temperaturen und überwiegend bewölkten Himmel. Ein perfekter Tag, um durch die malerischen Straßen der Stadt zu schlendern oder sich an den nahegelegenen romantischen Stränden zu entspannen. Kühle Brisen begleiten Sie den ganzen Tag über, während Sie das authentische Inselleben genießen.

Komfortable Temperaturen erwarten Palmas Besucher

Die Temperaturen in Palma werden am Morgen bei 18.26ºC liegen und tagsüber auf eine angenehme Höchsttemperatur von 23.54ºC steigen. Der Nachmittag präsentiert sich mit 22.5ºC etwas milder, während die Abendstunden wieder abkühlen und die Nacht mit 18.56ºC einbricht.

Wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen?

Das thermische Gefühl wird morgens bei 18.23ºC liegen, tagsüber auf 23.54ºC klettern, am Nachmittag auf 22.42ºC abfallen und nachts auf 18.61ºC sinken. Das bedeutet, für den Großteil des Tages erwartet uns ein sehr angenehmes Klima.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird bei 1015 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 61% - sehr angenehme Bedingungen, die den Aufenthalt in der Stadt zu einem Vergnügen machen. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 3.99m/s in Richtung 225º haben und in Böen 4.04m/s erreichen.

Die Wolkendecke beträgt 55%, sodass wir überwiegend bewölktes Wetter erwarten können. Aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, somit bleibt Ihr Stadtrundgang auf jeden Fall trocken.

Insgesamt bietet der 03. Mai 2025 ausgezeichnete Bedingungen für alle, die das zauberhafte Stadtleben von Palma erkunden möchten. Perfektes Wetter, um die einzigartige Kultur, Architektur und den mediterranen Charme der Stadt zu genießen.