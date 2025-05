Wetterbericht Sóller, 03. Mai 2025: Bewölkter Tag, aber angenehme Temperaturen

Der Tag beginnt in Sóller mit vorwiegend bewölktem Himmel. Doch lassen Sie sich nicht von diesen Wolken beirren, die Temperaturen bleiben mild und angenehm für einen Mai-Tag auf Mallorca. Im Verlauf des Tages zeigt das Thermometer einen Temperaturbereich von 17.63ºC bis 26.14ºC.

Temperaturen im Detail

Morgens startet der Tag mit erwarteten 18.56ºC, die gut zu einem Spaziergang durch Sóllers charmante Altstadt einladen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 25.13ºC, perfekt für einen Ausflug an die nahe gelegene Küste. Am Nachmittag sinkt das Quecksilber auf immer noch angenehme 23.76ºC, während die Abendstunden auf milde 18.96ºC abkühlen.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden bleibt über den Tag gesehen recht konstant und bildet ein Spiegelbild der tatsächlichen Temperaturen. Morgens fühlt es sich an wie 18.46ºC und tagsüber wie angenehme 25.08ºC. Am Nachmittag werden 23.68ºC gefühlt und in der abendlichen Frische sind es 18.92ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Sóller werden durch einen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 53% bestimmt. Es wird ein leichter Wind erwartet, der mit 3.06m/s aus Richtung 238º wehen wird. Es könnten Böen von bis zu 4.35m/s auftreten. Die Wolkendecke beträgt 69% und trotz der Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit null.

Ein überwiegend bewölkter Tag in Sóller, ja. Aber mit den angenehmen Temperaturen und dem leichten Wind kann man den Tag sicherlich in vollen Zügen genießen. Wie immer empfehlen wir, in dieser milden Frühlingszeit die passende Kleidung zu wählen und stets auf die UV-Strahlung zu achten.