Überwiegend bewölkter Tag erwartet in Alcúdia am 3. Mai 2025

In Alcúdia, einer der malerischsten Ecken von Mallorca, ist für den heutigen Tag überwiegend bewölktes Wetter vorhergesagt. Trotz der Wolkendecke, die etwa 67% des Himmels bedeckt, bleiben die Temperaturen mild und angenehm. Dabei bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit nur 4% gering.

Tag der leichten Temperaturkontraste

Die Tagestemperaturen in Alcúdia variieren heute zwischen angenehmen 17.51ºC am frühen Morgen und einem Maximum von 25.52ºC am Spätnachmittag. Die Morgenstunden bieten mit etwa 18.23ºC eine erfrischende Brise, während die Temperatur zur Tagesmitte auf ihren Höchstwert ansteigt. Am Nachmittag sinken die Temperaturen wieder leicht auf 21.54ºC und münden in der Nacht in milden 19.19ºC.

Gefühlte Temperaturen durchweg angenehm

Die gefühlten Temperaturen halten sich den ganzen Tag über ähnlich und liegen nahe den real gemessenen Werten: morgens bei 18.22ºC, tagsüber bei 25.51ºC, nachmittags bei 21.63ºC und in den Nachtstunden bei 19.25ºC. Das verspricht einen insgesamt angenehmen Tag, trotz der vorherrschenden Bewölkung.

Details zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre zeichnet sich heute durch einen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 53% aus. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3.37m/s aus Richtung 358º, wobei Böen von bis zu 5.25m/s erwartet werden. Trotz der Bewölkung erwartet uns also ein Tag mit milden Wetterbedingungen.