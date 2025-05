Wetterbericht vom 3. Mai 2025 für Cala Millor: Verschiedene Temperaturen und leichter Regen

Die Wettervorhersage für Cala Millor auf Mallorca am 3. Mai 2025 prognostiziert leichten Regen, mit unterschiedlichen Temperaturen während des Tages und einer hohen Wahrscheinlichkeit für Niederschläge. Die Wolken bedecken 72% des Himmels, was den Himmel trüb erscheinen lässt. Auch Wind ist mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s aus 157º Richtung angesagt. Mit Windböen bis zu 6.39m/s kann man sicher von einem eher windigen Tag sprechen.

Beobachtetes Temperaturspektrum

An diesem Tag zeigt das Thermometer früh am Morgen angenehme 17.24ºC, steigt bis auf 21.58ºC am Mittag und sinkt am Nachmittag auf 19.95ºC ab, bevor es in der Nacht auf 17.56ºC fällt. Die Mindesttemperatur beträgt 16.54ºC, während die Maximaltemperatur 21.58ºC erreicht.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der unterschiedlichen gemessenen Temperaturen, wird das gefühlte Thermometer ziemlich stabil bleiben. Morgens werden Sie eine Temperatur um 17.34ºC wahrnehmen, während der Tag 21.52ºC mit sich bringt. Der Nachmittag bleibt ebenfalls erträglich bei 19.93ºC und die Nacht kühlt sich mit 17.62ºC modisch ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%, was auf eine recht feuchte Atmosphäre hinweist. Wie bereits erwähnt, wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s aus einer Richtung von 157º wehen, wobei Böen bis zu 6.39m/s erreichen können.

Für diejenigen, die Gummistiefel und Regenschirm im Schrank lassen wollen: Die Regenwahrscheinlichkeit für diesen Tag beträgt 53%, darf also nicht ignoriert werden. Stellen Sie sich auf einen bewölkten und etwas windigen Tag mit leichtem Regen ein. In Cala Millor ist es eben immer eine gute Idee, für alle Wetterlagen vorbereitet zu sein!