Wetterprognose für Santanyí am kommenden 3. Mai

Herzlich willkommen zu unserer Wetterprognose für den schönen Ort Santanyí auf Mallorca. An diesem ersten Sonntag im Mai erwartet Sie mäßig bewölktes Wetter, das jedoch mit angenehm warmen Temperaturen von bis zu 22 Grad punkten kann. Der Tag beginnt dabei bereits sehr mild mit etwa 18 Grad am Morgen und kühlt in der Nacht auf komfortable 18 Grad ab.

Details zu den Temperaturen

Die Temperaturen für Santanyí am 3. Mai zeigen sich sehr angenehm. Es wird erwartet, dass das Thermometer auf ein Minimum von 16.89ºC absinkt und auf bis zu 22.26ºC klettert. Morgens beginnen wir den Tag mit milden 17.79ºC. Tagsüber können Sie sich auf maximale 21.59ºC freuen, während der Nachmittag voraussichtlich an den Höchstwert von 22.04ºC heranreicht. In der Nacht wird es etwas kühler, aber noch immer angenehm warm, mit voraussichtlich 18.12ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Wie fühlt sich das Wetter nun tatsächlich an? Das gefühlte Wetter bezieht sich auf die menschliche Wahrnehmung und berücksichtigt unter anderem Wind und Feuchtigkeit. Morgens können Sie sich auf gefühlte 17.92ºC einstellen. Über den Tag verteilt bleibt es konstant warm mit einem Höhepunkt von 22ºC am Nachmittag. Nach Einbruch der Dunkelheit bleibt das Thermometer bei gefühlten 18.21ºC stehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber das Wetter ist mehr als nur Temperatur und gefühlte Wärme. Der Atmosphärendruck beträgt voraussichtlich 1015 hPa - ein ganz normaler Wert für unser Klima. Wir erwarten eine Luftfeuchtigkeit von 71%, was für eine angenehme Frische in der Luft sorgt. Was den Wind betrifft, so können wir von einer Geschwindigkeit von 4.52m/s in Richtung 85º ausgehen, mit Böen von bis zu 6.89m/s. Somit kann ein erfrischendes Lüftchen erwartet werden. Bei einer Wolkendecke von 48% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% können Sie also einen überwiegend sonnigen Tag genießen.

Also packen Sie Ihre Sonnenbrille und vielleicht auch einen leichten Pullover ein, wenn Sie vorhaben, abends spazieren zu gehen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Santanyí!