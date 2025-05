Wettervorhersage für Santa Ponsa am 03. Mai 2025: Eine Mischung aus Sonne und leichtem Regen

Wir bringen Ihnen heute die aktuellsten Prognosen für Santa Ponsa, ein malerisches Gebiet auf der beliebten Insel Mallorca. Bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der mit mäßigen Temperaturen und gelegentlichen Regenschauern einen angenehmen Start in den Mai bietet. Ein leichter Regenschauer ist unsere Hauptaussage für die Wetterbedingungen am 03. Mai 2025, bei wechselnden Temperaturen zwischen 17.95ºC und 22.11ºC im Tagesverlauf.

Temperaturüberblick: angenehm und mild

Lasst uns tiefer in die Temperaturdetails eintauchen. Wir erwarten einen milden Morgen mit 18.18ºC, gefolgt von höheren Temperaturen am Tag mit 21.86ºC. Der Nachmittag bleibt nahezu konstant bei 21.73ºC und letztendlich kehren wir zu kühleren Temperaturen von 18.86ºC in der Nacht zurück. Eine ideale Bandbreite für jede Tageszeit, um die Schönheit von Santa Ponsa zu genießen.

Gefühlte Temperaturen: Komfortables Klima

Obwohl wir die messbaren Temperaturen kennen, liegt der wahre Komfort in der gefühlten Temperatur. Am Morgen dürfen Sie erwarten, dass es sich wie 18.22ºC anfühlt. Im Laufe des Tages wird sich das Thermometer auf gefühlte 21.9ºC erhöhen, während die Nachmittagstemperaturen bei 21.73ºC bleiben. Die Nacht wird dann wieder kühler, mit gefühlten 18.94ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Was die Elemente sagen

Ein Aspekt, der nicht übersehen werden darf, ist unser atmosphärischer Druck. Wir prognostizieren einen Wert von 1015 hPa für den 03. Mai 2025. Die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 69% liegen, was zu einer insgesamt angenehmen Atmosphäre beiträgt. Der Wind wird aus 76º kommen und eine Geschwindigkeit von 4.52m/s erreichen, mit Böen, die bis zu 6.06m/s erreichen können. Die Wolkendecke wird bei 52% liegen, und die Chance auf Regen ist mit 20% eher gering.

Insgesamt scheint der Tag eine perfekte Mischung aus klarem und regnerischem Wetter zu bieten, ideal für diejenigen, die die natürliche Schönheit von Santa Ponsa erleben und gleichzeitig den milden mallorquinischen Mai genießen möchten.