Wetterbericht Cala Rajada: Leichter Regen und milde Temperaturen am 3. Mai 2025

Willkommen bei unserem Wetterbericht für Cala Rajada, wo wir Ihnen den detaillierten Überblick für den 3. Mai 2025 liefern. Das klimatische Szenario für diesen Tag gibt Anlass für den Spruch "Aprilwetter im Mai" - leichte Regenschauer streifen über die Insel. Mit milden Temperaturen, leichtem Regen und einer soliden Wolkendecke ist es der perfekte Tag, um dich mit einem guten Buch zurückzuziehen und die natürliche Schönheit dieses malerischen mallorquinischen Küstenstädtchens zu genießen.

Temperaturen

Die Temperaturen in Cala Rajada werden am 3. Mai eine angenehme Bandbreite bieten. Die Niedrigste temperatur wird bei 17.04ºC liegen, wobei die Maximumtemperatur auf 21.54ºC klettert. Der Morgen beginnt mit 17.69ºC, während die Temperatur mittags auf 21.54ºC ansteigt. Erwarten Sie einen Nachmittag mit 19.57ºC und eine nächtliche Temperatur von 17.96ºC.

Gefühlte Temperaturen

Für all diejenigen unter Ihnen, die wissen möchten, wie das Wetter "im wirklichen Leben" gefühlt wird: die gefühlten Temperaturen folgen den eigentlichen recht nahe. Am Morgen wird das Thermometer ein gefühltes 17.81ºC anzeigen, über den Tag verteilt fühlt es sich dann wie 21.53ºC an, am Nachmittag wie 19.65ºC und in der Nacht rutschen wir minimal runter auf 18.06ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Um den Bericht zu vervollständigen werfen wir einen Blick auf den Atmosphärendruck, welcher bei 1015 hPa liegen wird. Der relative Luftfeuchtigkeitswert beträgt 68%. Desweiteren erwartet Cala Rajada einen angemessenen Wind von 6.53m/s mit Böen bis zu 7.22m/s in Richtung 154º. Die Wolkendecke wird 71% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 68%, also halten Sie Ihre Regenschirme bereit!