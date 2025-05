Die Wetterprognose für Palma, Mallorca am 5. Mai 2025

Zum ersten Mal im Mai 2025 bereitet sich Palma, die belebte Hauptstadt von Mallorca, auf ein Wetter mit leichtem Regen und interessanten Temperaturschwankungen vor, die Temperaturen reichen von mild bis zu einem mäßig warmen Maximum. Im Laufe des Tages können wir auch Windschwankungen und eine moderate Wolkendecke erwarten.

Die heutigen Temperaturen in Palma

Die besondere geographische Position Mallorcas bietet uns heute eine Palette von Temperaturen, die alle Ansprüche erfüllen. In den frühen Morgenstunden können wir eine kühle Mindesttemperatur von 15.73ºC erwarten - der perfekte Grund für einen späten Frühstücksspaziergang am Strand. Die Tageshöchsttemperatur wird gegen Mittag auf etwa 20.78ºC ansteigen, was angenehm warm ist, aber immer noch erträglich. Zum Nachmittag hin kühlt es auf etwa 19.22ºC ab, während die Nachttemperaturen auf etwa 16.8ºC fallen.

Das gefühlte Wetter in Palma

Das gefühlte Wetter, oft ein genauerer Indikator für Ihren Kleiderschrank als die tatsächlichen Temperaturen, wird morgens auf etwa 15.6ºC ansteigen, während die tageshöchste gefühlte Temperatur auf 20.4ºC steigen wird. Am Nachmittag wird das geschätzte Temperaturgefühl auf 18.74ºC abfallen, und in der Nacht wird es auf 16.47ºC zurückgehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die heutigen klimatischen Parameter zeichnen das Bild eines typischen Frühlingstages in Mallorca. Im Laufe des Tages kann ein durchschnittlicher atmosphärischer Druck von 1009 hPa erwartet werden. Die Luftfeuchtigkeit beträgt vergleichsweise geringe 57%, was zu einem angenehm feuchten Tag führt.

Die Windgeschwindigkeit ist in der Regel mäßig, mit Durchschnittgeschwindigkeiten von 6.59m/s. Es gibt jedoch Böen von bis zu 13.36m/s, die vor allem für Segler von Bedeutung sind, die etwaige Bootsausflüge auf das offene Meer planen.

Mit einer Wolkendecke von 59% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 68% ist es ratsam, einen Regenschirm griffbereit zu halten.

Also, machen wir das Beste aus diesem milden und leicht regnerischen Tag in Palma, halten wir unseren Regenschirm bereit und genießen wir die bezaubernde Schönheit, die diese Stadt zu bieten hat!