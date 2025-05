Das Wetter in Sóller am 5. Mai 2025

Die Bewohner von Sóller können sich auf eine leicht regnerische Tag freuen, während sie durch die lebhafte Stadt Mallorcas schlendern. Die Wetterbedingungen sind mild, mit Temperaturen, die einen komfortablen Bereich von 14.67ºC auf 20.44ºC abdecken. Trotz des leichten Regens pflegt die Stadt ihr sonniges Herz mit einem atmosphärischen Druck von 1009 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 59%.

Die erwarteten Temperaturen

Die Morgenstunden begrüßen uns mit erfrischenden 14.68ºC. Sóllers Thermometer steigt allmählich für eine maximale Tagestemperatur von 19.91ºC. Am Nachmittag stimmt uns ein gemäßigter Rückgang auf 19.2ºC auf den Abend ein, der wieder milde 15.79ºC verspricht.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, ein wichtiger Faktor für unser tatsächliches Komfortgefühl, bleiben nahe an den tatsächlichen Werten. Morgens starten wir mit 14.63ºC, während der Tag ein gefühltes Maximum von 19.5ºC erreicht. Am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 18.56ºC, und nachts fühlt es sich schließlich etwas kälter an mit 15.3ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Sólleraner müssen sich auf einen atmosphärischen Druck von 1009 hPa einstellen, was einen ruhigen Tag verspricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 59%. Wir erleben einen leichten Wind von 5.05m/s aus Richtung 229º, der seine Spitzen in Böen von 11.95m/s findet. Die Bewölkung ist mit 78% recht hoch, was aber durch eine Regenwahrscheinlichkeit von lediglich 25% auszugleichen ist.