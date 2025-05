Überwiegend bewölkt in Alcúdia: Wettervorhersage für den 05. Mai

Die malerische Stadt Alcúdia auf Mallorca erwacht am 05. Mai zu einem überwiegend bewölkten Himmel, was keineswegs die Pracht seiner Umgebung beeinträchtigt. Während des Tages können Bewohner und Touristen eine ziemlich gemäßigte Temperatur erwarten, die perfekt für einen gemütlichen Stadtbummel oder einen entspannten Tag am Strand ist. Obwohl die Wolken den Großteil des Himmels bedecken werden, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit nur 1% extrem niedrig.

Temperaturüberblick Die Temperaturen in Alcúdia werden wohl von minimal 15.96°C am Morgen bis zu maximal 21.35°C am Tag schwanken. Der Nachmittag bleibt ebenfalls eher mild mit 20.55°C, während die Nacht auf eine angenehme 17.55°C abkühlt. Trotz der Bewölkung bleibt uns also ein Temperaturverlauf, der zum Genießen einlädt. Gefühlte Temperaturen Wie wir alle wissen, können die tatsächlichen und die gefühlten Temperaturen bisweilen stark voneinander abweichen. Am 05. Mai werden sich die Temperaturen morgens auf etwa 15.7°C, tagsüber auf rund 20.2°C und nachmittags auf zirka 20.07°C anfühlen. Nachts sinkt die gefühlte Temperatur leicht auf etwa 17.03°C. Somit bleibt uns trotz der Wolken ein angenehm milder Tag erhalten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Schließlich bleibt uns noch der Blick auf weitere Wetterfaktoren. An diesem Tag erwartet Alcúdia einen atmosphärischen Druck von 1008 hPa und eine mittlere relative Luftfeuchtigkeit von 59%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 8.34m/s aus der Richtung 224º und kann in Böen bis zu 12.86m/s erreichen. Die dichte Wolkendecke mit 64% Himmelsbedeckung unterstreicht nochmals das überwiegend bewölkte Wetterbild für diesen Tag.