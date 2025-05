Das Wetter in Cala Millor am 5. Mai 2025

In Cala Millor begrüßt uns der 5. Mai 2025 mit einem leichten Regen. Auch wenn sich die Sonne hinter einer beträchtlichen Wolkendecke von 89% verbirgt, lässt das mediterrane Klima Mallorcas uns auch an diesem Tag nicht im Stich. Mit einer vorhergesagten Mindesttemperatur von 15,66ºC und einer spürbaren Maximaltemperatur von 19,99ºC, wird es ein angenehm kühler Frühlingstag sein.

Temperaturdurchschnitt

Die Prognose zeigt für den Morgen eine moderate Temperatur von 15.66ºC, wobei diese im Laufe des Tages auf etwa 19.93ºC ansteigen wird. Während wir uns am Nachmittag auf 19.17ºC einstellen können, ist für die Nacht dann ein leichter Abfall auf 16.67ºC zu erwarten. Damit blicken wir also auf einen typischen Frühlingstag auf der wunderschönen Insel Mallorca.

Gefühlte Temperaturen

Der leichte Regen und die Wolkendecke über Cala Millor schaffen eine ganz besondere Atmosphäre. Das thermische Gefühl wird morgens bei etwa 15.4ºC liegen und im Laufe des Tages auf etwa 19.52ºC steigen. Am Nachmittag erleben wir mit 18.71ºC eine leichte Abkühlung, bevor die Temperatur in der Nacht auf rund 16.3ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wie könnte der Tag in Cala Millor ohne die markante Brise vom Meer sein? Der Wind wird uns mit einer Geschwindigkeit von 8.69m/s und Böen von bis zu 15.47m/s in Richtung 235º umspielen. Der atmosphärische Druck beträgt 1008 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%. Zudem sollte man die Regenwahrscheinlichkeit von 20% im Hinterkopf behalten, was den Tag perfekt für einen gemütlichen Spaziergang oder einen Cafébesuch macht.

Kurzum, es wird ein typischer Frühlingstag in Cala Millor mit allem, was das Wetter auf Mallorca uns zu bieten hat: von mäßigen Temperaturen, einer frischen Brise bis hin zu einem leichten Regenschauer, perfekt um die Schönheit der Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen.