Das Wetter in Port d'Andratx am 05. Mai 2025

Ein grauer Tag erwartet uns in Port d'Andratx, mit Vorhersagen für leichten Regen, der den ganzen Tag über anhalten wird. Trotz der Wolken bleibt die Temperatur insgesamt mild, ideal für einen gemütlichen Tag im Haus. Mit einer Wolkenbedeckung von 52% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%, raten wir Ihnen, Ihren Regenschirm nicht zu vergessen, wenn Sie Ihr Haus verlassen müssen.

Temperaturen durch den Tag

Über den Tag verteilt können wir eine minimale Temperatur von 17,81℃ und eine maximale von 19,01℃ erwarten. Der Tag beginnt mit milden 17,81℃ am Morgen, steigt auf angenehme 18,51℃ am Mittag, bevor es sich am Nachmittag leicht auf 18,62℃ erwärmt. In der Nacht kühlt es sich leicht auf 18,46℃ ab.

Gefühlte Temperaturen

Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist es ebenso wichtig, sich auf die gefühlten Temperaturen zu konzentrieren. Morgens wird es sich wie 17,71℃ anfühlen, während es tagsüber ein etwas wärmeres Gefühl von 18,37℃ haben wird. Am Nachmittag wird es sich weiterhin auf 18,39℃ erwärmen, bevor es sich in der Nacht auf angenehme 18,29℃ abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Beginnen wir mit dem Luftdruck, welcher bei 1009 hPa liegen wird. Die Luftfeuchtigkeit wird relativ hoch sein, bei etwa 75%. Daher kann es draußen ein bisschen schwül und feucht anfühlen. Der Wind wird aus der Richtung 242º mit einer Geschwindigkeit von 10,15 m/s wehen und in Böen kann er bis zu 14,8 m/s erreichen. Achten Sie also darauf, Ihren Regenschirm festzuhalten!