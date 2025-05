Das Wetter in Santanyí am 05. Mai 2025

Im Herzen von Mallorca, in der malerischen Gemeinde Santanyí, erwartet uns heute ein Tag mit leichtem Regen. Die Wolkendecke verhüllt den Himmel zu 100%, doch mit einer Temperatur, die sich angenehm zwischen 16.71ºC am Morgen und maximal 20.44ºC am Tag bewegt, behält der Tag seinen mediterranen Charme. Wenn Sie sich aufmachen, den Tag zu begrüßen, vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 68% liegt.

Temperaturverlauf des Tages Von frischen 16.71ºC in den frühen Morgenstunden steigt die Temperatur bis zum Mittag leicht an und erreicht ihren Höhepunkt bei angenehmen 20.37ºC. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung mit sich, bei der das Thermometer auf 18.69ºC fällt. Die Nacht hält mit 17.14ºC eine gemütliche Wärme bereit, die perfekt dazu geeignet ist, die Sehenswürdigkeiten dieser beeindruckenden Inselgemeinde zu erkunden. Das gefühlte Klima im Tagesverlauf Die gefühlten Temperaturen sind etwas niedriger als die tatsächlichen Werte, was für all diejenigen von Vorteil ist, die das etwas mildere Klima bevorzugen. Morgens können Sie eine Temperatur von 16.55ºC erwarten, die sich im Laufe des Tages auf 20.06ºC erhöht. Der Nachmittag bringt ein gefühltes Thermometer von 18.34ºC mit sich, während die Nachttemperaturen auf 16.92ºC sinken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck für den heutigen Tag wird bei 1009 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei etwa 61% liegen wird - ideale Bedingungen für einen angenehmen Spaziergang durch Santanyí. Wer jedoch vorhat, sich aufs Meer zu wagen, sollte sich auf eine signifikante Windgeschwindigkeit von 8.92m/s mit Böen bis zu 15.6m/s einstellen - ein klarer Hinweis darauf, dass das Meer heute vielleicht etwas rauer sein könnte. Beachten Sie bitte, dass der Wind aus Richtung 249º weht.