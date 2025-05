Wetterbericht für Santa Ponsa am 5. Mai 2025: Leichter Regen bei milden Temperaturen

Liebe Wetterfreunde, heute möchten wir euch über die aktuelle Wetterlage in Santa Ponsa auf Mallorca informieren. Der 5. Mai 2025 präsentiert sich mit leichtem Regen und angenehm milden Temperaturen. Die Bewölkung beträgt 53%, was auf eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 99% hindeutet. Trotz dieser Umstände sind die Temperaturen angenehm und erträglich.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen in Santa Ponsa variieren während des Tages nur geringfügig. Der kühlste Punkt des Tages wird der Morgen mit 16,9ºC sein, steigend auf 19,32ºC im Tagesverlauf, bevor sie am Nachmittag auf 18,69ºC sinken und schließlich abends nochmals auf 17,74ºC fallen. Ein ziemlich gleichmäßiges Muster stellen wir fest.

Gefühlte Temperaturen

Jetzt werfen wir einen Blick auf die gefühlten Temperaturen, die für den kleineren Körper immer ausschlaggebend sind. Am Morgen fühlen sich die 16,9ºC eher wie 16,79ºC an. Tagsüber wird die Höchsttemperatur von 19,32ºC sich eher wie 19,03ºC anfühlen, während sie am Nachmittag als 18,36ºC und nachts als 17,53ºC wahrgenommen wird. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen durchweg mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abschließend wollen wir die Details zum Luftdruck, zur Luftfeuchtigkeit und zum Wind erwähnen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1009 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 8,54m/s in Richtung 244º und es werden Böen von bis zu 14,25m/s erwartet. Also vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme festzuhalten!

Auch wenn der Regen den Tag dominieren mag, lassen Sie sich nicht die Schönheit von Santa Ponsa entgehen! Bleibt trocken und bis zum nächsten Wetterbericht!