Wetterbericht für Cala Rajada – leichter Regen erwartet

Wenn Sie planen, Ihren Tag in Cala Rajada zu verbringen, sollten Sie sich auf einen Tag mit gemäßigten Temperaturen und leichtem Regen einstellen. Wie der heutige Wetterbericht zeigt, dürfen Sie auf eine angenehme Wärme von 16ºC am Morgen bis zu 19,38ºC am späten Nachmittag freuen. Vergessen Sie jedoch nicht, einen Regenschirm mitzunehmen. Lassen Sie uns auf die Details der Wetterprognose für den 5. Mai 2025 eingehen.

Temperaturverlauf über den Tag Den Tag beginnen wir mit einer Mindesttemperatur von 16ºC am Morgen, die sich langsam auf 18,78ºC am Tag und schließlich auf 18,99ºC am Nachmittag steigert. Bei Einbruch der Nacht können wir eine leichte Abkühlung auf 17,37ºC erwarten. Gefühlte Temperaturen Das heiße Wetter mag täuschen, aber wir sollten uns immer auf die gefühlte Temperatur konzentrieren. Am frühen Morgen würden wir eine Temperatur von 15,72ºC fühlen, die sich gegen Mittag auf 18,49ºC erhöht. Am Nachmittag bleibt die gefühlte Temperatur mit 18,64ºC nahezu konstant und sinkt am Abend auf 17,04ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Luftdruck und Luftfeuchtigkeit spielen eine entscheidende Rolle in unserem täglichen Wetter. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1009 hPa bei einer Luftfeuchtigkeit von 68%. Aber das ist nicht alles. Windliebhaber können sich über einen Wind von 10,2 m/s in Richtung 227º und Böen von bis zu 16,53 m/s erfreuen. Zum Abschluss möchten wir Sie noch auf die Wolkendecke von 74% und die Regenwahrscheinlichkeit von 20% hinweisen. Obwohl ein leichter Niederschlag erwartet wird, sollten Sie sich davon nicht die Laune verderben lassen und den Tag genießen.