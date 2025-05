Sonne, Wolken und Regen: So bunt wird das Wetter in dieser Woche auf Mallorca

Nach einem herrlichen Sonntag mit viel Sonnenschein müssen sich Einwohner und Urlauber auf Mallorca in den kommenden Tagen auf mäßiges Wetter einstellen. Die Woche bringt eine Mischung aus blauem Himmel, Wolken, Regen und sogar ein bisschen Gewitter. Werfen wir einen Blick auf die Vorhersage.

Die Woche beginnt am Montag mit angenehmen bis zu 24 Grad und leichter Bewölkung. Die Vorhersage kündigt den Höchstwert für gegen 15.30 Uhr an. Es wird sich um den wärmsten Tag der Woche handeln, mit einer Mindesttemperatur von 15 Grad. Bemerkenswert: Die aktuellen Temperaturen liegen bis zu fünf Grad über dem Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt des Jahres.

Der Dienstag soll nach Schätzungen der Meteorologen der schönste Tag der Woche werden, mit heiterem Himmel den gesamten Nachmittag über. Vorsicht: Es wird empfohlen, zwischen 11 und 18 Uhr Sonnenschutz zu tragen. Darüber hinaus gibt es Temperaturen von höchstens 21 Grad. Die Luftfeuchtigkeit wird mit relativ trockenen 54 Prozent angegeben, die zum Rest der Woche kontinuierlich ansteigen werden.

Wochenmitte verlangt nach Regenschirm

Nach einem Tag zum Vergessen, dem durchgängig bewölkten Mittwoch, ist dann zwei Tage lang erst einmal Regen angesagt: Am Donnerstag und am Freitag liegt die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag jeweils bei rund 50 Prozent. Die Temperaturen an beiden Tagen oszillieren zwischen maximal 21 und 22 Grad. Immerhin: An den drei Tagen ist es windstiller als im Rest der Woche, wodurch die Thermometerwerte mit den gefühlten Temperaturen übereinstimmen.

Am trockenen Samstag wird das Wetter auf Mallorca wieder angenehmer mit nur leichter Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 23 Grad. Zum Abschluss der Woche kehrt der Regen am Sonntag auf die Insel zurück und es wird sogar mit leichtem Gewitter zu rechnen sein.