Wetter Prognose für Port d'Andratx am 06. Mai 2025

Das malerische und mondäne Port d’Andratx wird sich am 6. Mai 2025 unter Regenwolken präsentieren. Leichter Regen wird voraussichtlich die gesamte Tagesdauer bestimmen, bei einer Wolkendecke von 56% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Trotz der Regenschauer bleibt das typische, angenehme Mittelmeerklima mit milden Temperaturen bestehen.

Die erwarteten Temperaturen

In den frühen Morgenstunden startet der Tag mit erwarteten 14.97ºC. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 15.79ºC an und erreicht am Nachmittag seinen Höhepunkt mit 16.17ºC. Die Nacht bleibt mild bei etwa 15.41ºC. Die Mindesttemperatur wird dabei auf 14.78ºC geschätzt, während die maximale Temperatur 18.28ºC betragen wird.

Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages

Selbst unter regnerischen Bedingungen bietet Port d'Andratx ein angenehmes Gefühl. So wird das thermische Gefühl am Morgen bei 14.48ºC liegen. Tagsüber erleben wir ein thermisches Gefühl von etwa 15.02ºC, nachmittags bei 15.33ºC und während der Nacht sollten 14.63ºC gefühlt werden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf den atmosphärischen Druck kann man mit einem stabilen Wert von 1014 hPa rechnen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was das Gefühl der Frische an diesem regnerischen Tag unterstreicht. Der Wind weht dabei mit einer Geschwindigkeit von 9.63m/s und Böen können bis zu 10.44m/s erreichen, aus nördlicher Richtung mit 336º.

Denken Sie daran, Ihren Regenschutz nicht zu vergessen und genießen Sie die besondere Stimmung, die Port d'Andratx auch an Regentagen zu bieten hat.