Wetterbericht für Palma de Mallorca am 06. Mai 2025

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser. Wir freuen uns, Ihre treue Begleitung auf dieser Wetterreise zu sein und Ihnen den heutigen Wetterbericht für Palma de Mallorca vorstellen zu dürfen. Erwarten Sie einen Tag mit leichtem Regen und vorübergehenden Wolkenschauern. Die Wolkendecke wird etwa 72% betragen und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 94%.

Temperaturaussichten für den Tag

Auf Mallorca können wir eine Temperaturspanne von minimal 12,74ºC bis maximal 18,64ºC erwarten. Der Morgen begrüßt uns mit milden 13,9ºC, während wir am Nachmittag mit angenehmen 18,46ºC fest mit Ihrem Lieblingsbuch und einer Tasse Tee auf der Terrasse sitzen können. Zum Ende des Tages hin kühlt es sich auf etwa 17,74ºC ab und in der Nacht sinkt die Temperatur weiter auf 12,74ºC.

Nehmen wir die gefühlten Temperaturen in den Blick

Wie wir alle wissen, können die gefühlten Temperaturen manchmal sehr von den tatsächlichen Werten abweichen. Am Morgen könnten also die 13,38ºC ein wenig frischer erscheinen. Im Laufe des Tages stellen wir 17,64ºC fest und nachmittags fühlen sich die 16,69ºC angenehm mild an. In der Nacht werden wir dann mit 12,08ºC zufriedenstellende Wärme wahrnehmen.

Auch der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind haben heute einen hohen Stellenwert

Der Luftdruck erreicht heute ein Hoch von 1013 hPa und es gibt eine mittlere Luftfeuchtigkeit von 49%. Die Insel wird heute ebenfalls von einem Wind mit einer Geschwindigkeit von 5,76 m/s aus der Richtung 339º betroffen sein, mit Böen, die bis zu 9,51 m/s erreichen können. Halten Sie also Ihren Schirm immer in Reichweite!

Wir hoffen, dass Sie diesen Tag trotz der leichten Regenschauer genießen können und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Bleiben Sie gesund und munter, und wie immer, auf gutes Wetter!