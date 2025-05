Regenschauer erwärmen Palmen: Das Wetter in Alcúdia am 6. Mai

Eine wolkige Tapete überzieht den Himmel über Alcúdia heute, am 6. Mai 2025, während der mäßige Regen scheu auf die malerisch palmengesäumte Küste herabtropft. Mit Temperaturen, die sich behutsam in den mittleren bis höheren Zehnern kuscheln, zeichnet sich ein typischer Frühlingstag auf unserer geliebten Baleareninsel ab.

Ein Tanz um die Temperatur:

Die Thermometer steigen auf eine maximale Temperatur von 17.76ºC, eine angenehme Wärme, die von der kühlen Brise gemildert wird. Ein Minimum von 13.74ºC wird hingegen in der Nacht erwartet, während mit Temperaturen von 15.47ºC am Morgen, 14.91ºC am Tag und 15.63ºC am Nachmittag gerechnet wird.

Wa(h)re Gefühle:

Da aber nicht nur die tatsächlichen Temperaturen unserer Haut kitzeln, sondern auch das Gefühl, welches sie erzeugen. Arbeiten wir uns durch die gefühlten Temperaturen: Beginnend mit 14.95ºC morgens, werden wir mit einem 14.47ºC "Gefühl" in den Tag hineingetragen. Am Nachmittag wird sich der Himmel mit 14.97ºC leicht erwärmen, nach Einbruch der Dunkelheit werden geringfügig kühlere Temperaturen von 13.1ºC erwartet.

Druck, Feuchtigkeit und eine Brise:

Schließlich zeigt sich der Druck stabil bei 1014 hPa und ein Luftfeuchtigkeitsgrad von 77% sorgt für eine erquickende Frische. Der Wind weht mit 6.26m/s aus einem Winkel von 60º und gelegentliche Böen erreichen bis zu 6.86m/s. Eine Wolkendecke von 100% und eine ebenso hohe Regenwahrscheinlichkeit bestätigen das Bild eines mäßig regnerischen Frühlingstages in Alcúdia.