Wetterbericht für Cala Millor am 6. Mai - Erfrischender Regen flippt die Seite

Mitten im Frühling, der Zeit der Wiederbelebung und Verjüngung, hält Cala Millor auch heute wieder eine erfrischende Überraschung für uns bereit. Inmitten des milden Klimas, das die Insel üblicherweise um diese Jahreszeit heimsucht, kündigt sich heute ein leichter Regenschauer an. Ein Hauch von kühlem, feinem Regen, der in der Tat eine willkommene Abwechslung zur vorherrschenden Sonne ist.

Temperaturen durch den Tag

Ein Tag ohne große Temperaturschwankungen erwartet uns heute auf der Insel. Die Minimaltemperatur wird bei 14,5ºC liegen und das Thermometer wird den Höhepunkt bei einer maximalen Temperatur von 17,56ºC erreichen. Als die ersten Strahlen der Morgensonne die Insel treffen, werden wir uns in den angenehmen 15,26ºC sonnen, die sich leicht auf 15,06ºC während des üblichen Tagesverlaufs abschwächen. Die Abendbrise wird uns mit einem Thermometerwert von 15,79ºC begrüßen, um in die kühle Nacht bei 14,5ºC einzutauchen.

Gefühlte Temperaturen in Cala Millor

Da wir das natürliche und reale Gefühl der Temperatur zur Kenntnis nehmen, können wir leichte Abweichungen feststellen. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von rund 14,83ºC verspüren. Tagsüber sinkt das Thermometergefühl ein wenig auf 14,55ºC und am Nachmittag steigt es wieder auf etwa 15,12ºC. Bei Einbruch der Dunkelheit sinkt das gefühlte Thermometer noch weiter auf 13,83ºC und versichert uns, dass der Frühling mit all seiner Pracht hier ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Mit einem atmospärischen Druck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 74% kann man einen moderat feuchten Tag erwarten. Der Wind greift auf Geschwindigkeiten von 6,6 m/s bei einer Richtung von 337º zu, während er gelegentlich in Böen von bis zu 8,61 m/s verstärkt. Der Himmel wird von einem fast vollständigen Wolkendecke von 98% bedeckt sein, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt ebenfalls bei 98%, was bedeutet, dass der für heute vorhergesagte leichte Regen sehr wahrscheinlich ist.

Alles in allem ist es ein idealer Tag in Cala Millor, um eine Kaffeetasse in der Hand zu halten und das Prasseln des Regenwassers zu genießen. Halten Sie den Regenschirm griffbereit und bereiten Sie sich auf einen erfrischenden Tag vor. Bleiben Sie dran für weitere Wetteraktualisierungen aus Cala Millor.