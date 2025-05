Wettervorhersage für Santanyí am 6. Mai 2025: Mangelt an Sonne, aber nicht an Stil

Die wunderschöne Destination Santanyí auf der idyllischen Insel Mallorca sieht heute einen etwas nassen Tag voraus. Doch lassen Sie sich nicht von der Vorhersage abhalten, denn in Santanyí bedeutet ein "leichter Regen" nichts anderes als eine erfrischende Interaktion mit der Natur. Bereiten Sie sich auf Mindesttemperaturen von 14.46ºC und Höchsttemperaturen von 18.31ºC vor.

Tagesverlauf der Temperaturen

Bereits der Morgen startet kühl mit erwarteten 14.87ºC. Tagsüber erleben wir eine mäßige Erwärmung auf 17.07ºC, die sich bis zum Nachmittag auf 17.3ºC stabilisiert. Der Abend bringt eine bescheidene Abkühlung auf 14.71ºC. Packen Sie also einen Pullover ein, bevor Sie das Haus verlassen.

Das Thermometer lügt nicht, aber das Gefühl...

Haben Sie sich jemals gefragt, warum es trotz der auf dem Thermometer angezeigten Temperatur kälter oder wärmer zu sein scheint? Dies wird durch die "gefühlte Temperatur" erklärt. Heute Morgen fühlt es sich etwas kühler als die tatsächlich gemessenen 14.27ºC an. Die Tages- und Nachmittagstemperaturen liegen bei gefühlten 16.56ºC bzw. 16.5ºC, während die Nachttemperatur bei gefühlten 14.12ºC liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was noch? Wir haben einen anständigen atmosphärischen Druck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66%. Sollten Sie das Haus verlassen, rechnen Sie mit einem moderaten Wind von 5.43m/s in Richtung 250º und Böen von bis zu 9.16m/s. Trotz des leichten Regens und der 95%igen Wolkendecke bleibt Santanyí charmant und einladend. Damit ist die Regenwahrscheinlichkeit von 96% nur ein weiteres Abenteuer auf dieser wundervollen Insel.

Falls es auf Mallorca jemals zu 'schlechtem' Wetter kommt, dann pflegen wir zu sagen - Mallorca zieht nur ein anderes Kleid an. Also, ziehen Sie Ihr Regencape an und machen Sie sich bereit, Santanyí im Regen zu erleben. Denn wer hat gesagt, dass die Insel nur in der Sonne schön ist?