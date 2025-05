Wettervorhersage für Santa Ponsa, 06. Mai 2025 - Temperaturreiche Schauer!

Gutem Tag an alle Wetterbeobachter! Heute legen wir unseren Fokus auf das malerische Santa Ponsa auf Mallorca. Für den 6. Mai 2025 bieten sich uns dort einige interessante Wetterphänomene an. Vom leichten Regen bis hin zu wechselhaften Temperaturen, Santa Ponsa serviert uns ein facettenreiches meteorologisches Menü.

Die Tiefst- und Höchsttemperaturen

Betrachten wir zuerst die Temperaturpalette. Uns erwartet ein Minimum von kühlen 14ºC und ein Maximum von gemäßigten 17.33ºC. Um den Tag herum variieren diese Werte. So können wir am Morgen mit 14.5ºC rechnen, die Temperatur steigt am Tag auf 16.82ºC, kühlt am Nachmittag auf 16.62ºC ab und fällt in der Nacht wieder auf ein frisches 14ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Unsere Sinne werden an diesem Tag eine ähnliche Temperaturskala erleben. Morgens fühlt es sich an wie 14.02ºC, mittags wie 16.02ºC und nachmittags wie 15.7ºC. Wenn schließlich die Nacht hereinbricht, wird die Temperatur wie ein kühles 13.28ºC empfunden.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Um das Gesamtbild unseres Wetter-Cocktails abzurunden, werfen wir einen Blick auf die restlichen meteorologischen Zutaten. Der Atmosphärendruck hält sich stabil bei 1014 hPa und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf moderate 56%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7.88m/s in Richtung 339º und erzeugt Böen mit bis zu 10.62m/s. Zu guter Letzt findet der leichte Regen bei einer Wolkendecke von 62% statt und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 100%. Bereiten Sie also Ihre Regenschirme vor und genießen Sie einen erfrischenden Tag in Santa Ponsa. Bleiben Sie gesund und munter und achten Sie auf unsere nächste Wettervorhersage für Santa Ponsa.