Das Wetter in Cala Rajada am 6. Mai 2025 im Detail

Im malerischen Cala Rajada erleben wir am 6. Mai 2025 ein mildes, aber feuchtes Wetter. Für alle, die den inseltypischen Regen von Mallorca schätzen oder sich einfach auf eine kühlere Temperatur freuen, wird dies ein perfekter Tag sein. Im Folgenden finden Sie die ausführlichste Wetterprognose, die verschiedene Faktoren wie Temperatur, Gefühltemperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit berücksichtigt.

Temperaturschwankungen im Laufe des Tages

Die Temperatur schwankt im Laufe des Tages moderate, was Cala Rajada typisch ist, mit einem Minimum von 14,8ºC und einem Maximum von 18,11ºC. Wir erwarten morgens eine angenehme Temperatur von 15,96ºC, während das Thermometer am Tag auf 15,07ºC sinken wird. Am Nachmittag steigt die Temperatur leicht an auf 15,64ºC, bevor sie in der Nacht auf 15,18ºC zurückgeht.

Gefühlte Temperatur

Die gefühlte Temperatur, die oft von der realen Temperatur abweichen kann, ist ein wichtiger Faktor, den man im Wetterbericht beachten sollte. Morgens liegt sie bei 15,44ºC und lässt uns frisch in den Tag starten. Über den Tag hinweg geht sie etwas zurück auf 14,59ºC und steigt am Nachmittag auf 14,98ºC an. In der Nacht, wenn die Luft kühler wird, erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 14,5ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck wird bei 1013 hPa stabil bleiben, was im Durchschnitt für Mallorca üblich ist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, was aufgrund der Regenwahrscheinlichkeit von 88% zu erwarten war. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7,54m/s aus Richtung 334º wehen und in Böen auf bis zu 9,69m/s auffrischen. Die Wolkendecke bleibt dicht bei 100%, was für den leicht zu erwartenden Regen typisch ist. Ob Sie nun Ihren Tag mit einer entspannten Strandwanderung beginnen oder gemütlich in einem der vielen Cafés der Stadt verbringen, Sie sollten auf jeden Fall einen Regenschirm zur Hand haben. Trotz der Feuchtigkeit wird es ein wunderschöner Tag in Cala Rajada!