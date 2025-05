Stimmungsvolle Wolken über Palma: Die Wettervorhersage für den 7. Mai 2025

Inmitten des malerischen Paradieses Mallorcas erwartet uns in der Hauptstadt Palma ein Tag mit nubes, sprich, Wolken am Himmel. Die Temperaturen zeigen sich durchweg frühlingshaft und das Wetter bietet ideale Bedingungen für sowohl entspannte Spaziergänge in der Altstadt, als auch ausgedehnte Fahrradtouren entlang der Küste. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Vorhersage werfen.

Temperatur: Frühlingsfrische in Palma Der Morgen begrüßt uns mit einer milden Temperatur von 12.2°C, die sich über den Tag hinweg auf wohlig-warme 19.19°C steigert. Mit 18.42°C bleibt der Nachmittag weiterhin angenehm, bevor die Temperatur in der Nacht etwas auf 14.42°C abkühlt. Perfekte Bedingungen, um den Tag im Freien zu genießen. Thermisches Gefühl: Die wahrgenommene Temperatur Ein entscheidender Faktor beim Wohlfühlen ist natürlich die gefühlte Temperatur. Morgen früh werden Sie bei 11.17°C erfrischt in den Tag starten. Tagsüber liegt die wahrgenommene Temperatur bei 18.47°C. Der Nachmittag lässt das Thermometer auf 17.83°C sinken, während es in der Nacht bei 13.88°C weiterhin gemütlich bleibt. Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit: Die unsichtbaren Wetterfaktoren Aber was wäre eine detaillierte Wettervorhersage ohne einen Blick auf die weiteren, unsichtbaren Details. Der Atmosphärendruck beträgt 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50 Prozent. Ein leichter Wind wird mit 3.62m/s wehen, und in Böen auf 3.64m/s ansteigen. Die Richtung liegt bei 223° und verspricht eine angenehme Brise. Trotz der bemerkenswerten Wolkendecke von 98 Prozent, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0. Ein Tag voller frühlingshafter Wolkenspiele erwartet uns also in Palma.