Wetteraussichten für Sóller: Erfrischendes Klima trotz dichter Bewölkung

Der Himmel über Sóller kleidet sich heute in ein wolkenreiches Grau und die frische Luft hüllt die Stadt ein. Trotz mäßiger Temperaturen und mit Wolken gefülltem Himmel, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit auf ein Minimum reduziert. Somit können Einwohner und Besucher den Tag unbesorgt im Freien verbringen.

Ein unerwartet milder Tag

Trotz der dichten Wolkendecke, werden die Temperaturen in Sóller heute recht mild ausfallen. Wir erwarten eine minimale Temperatur von 11.67ºC und eine maximale Temperatur von 19.52ºC. Bereits am Morgen wird es mit 11.88ºC angenehm mild, während am Nachmittag die Höchsttemperatur von 19.52ºC erreicht wird. Im Laufe des späten Nachmittags sinkt die Temperatur wieder leicht auf gerade angenehme 18.42ºC ab und die Nacht verwöhnt uns schließlich mit einer Kühle von 13.65ºC.

Die gefühlten Temperaturen

Aufgrund der dichten Wolkendecke und der frischen Luft können die gefühlten Temperaturen etwas von den tatsächlichen abweichen. So könnte es morgens mit einem thermischen Gefühl von 10.77ºC etwas frischer wirken als es tatsächlich ist. Tagsüber wird die gefühlte Temperatur auf 18.81ºC steigen, während der Nachmittag einen Rückgang auf 17.86ºC verzeichnet. Die Nacht entlässt uns schließlich in eine angenehme Frische von 13.16ºC.

Atmosphärische Bedingungen und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind mit einem Druck von 1015 hPa alles andere als dramatisch. Dabei bleibt die Luftfeuchtigkeit mit einem Prozentsatz von 49 auf einem angenehmen Niveau. Dies bietet ideale Bedingungen für einen gemütlichen Spaziergang oder sportliche Aktivitäten im Freien. Die Windgeschwindigkeit hält sich auf einer ruhigen Ebene mit angenehmen 1.96m/s aus einer Richtung von 297º. Selbst die Böenspitzen halten sich mit maximal 2.55m/s in Grenzen, was das Gefühl der Mildheit an dieser grauen Tag unterstreicht.

Trotz der Hoffnung auf einen klaren Himmel, bringt der heutige Tag in Sóller einen dichten Wolkenschleier mit sich. Die Wolkendecke beträgt 100%, doch bietet sie einen willkommenen Schutz vor der intensiven Sonnenstrahlung des Mittelmeeres. Dabei bleibt das Risiko von Niederschlägen gänzlich ausgeschlossen.