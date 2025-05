Wetterprognose für Alcúdia, 7. Mai 2025: Ein Tag zwischen Wolken und Sonnenschein

Wie wird das Wetter in Alcúdia am 7. Mai 2025 sein? Viele Einwohner und Besucher stellen sich diese Frage, gerade in einer Zeit, in der das Wetter auf der schönen Insel Mallorca oft launisch sein kann. Die gute Nachricht ist, dass es trotz der Wolken (nubes) angenehme Temperaturen geben wird, die sowohl für Einheimische als auch für Touristen ideal sind.

Temperaturausblick für Alcúdia Die Temperaturen in Alcúdia werden über den Tag verteilt variieren. Die erwartete minimale Temperatur beträgt 12.98ºC, während die maximale Temperatur 18.77ºC erreichen wird. Dabei beginnt der Tag mit milden 13.24ºC am Morgen, steigt auf 18.77ºC am Tage an, bevor sie am Nachmittag auf 17.84ºC sinkt und schließlich in der Nacht auf 15.18ºC abkühlt. Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages Die gefühlten Temperaturen weichen etwas von den tatsächlichen Temperaturen ab. Morgens werden Sie 12.32ºC spüren, während die gefühlte Temperatur tagsüber auf 18.09ºC steigt. Am Nachmittag wird es mit einer gefühlten Temperatur von 17.32ºC etwas kühler und nachts erwartet Sie ein angenehmes 14.66ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum meteorologischen Bild des Tages gehören auch der atmosphärische Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 53%. Hinzu kommt der Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 4.69m/s aus der Richtung 24º weht und in Böen Geschwindigkeiten von bis zu 3.55m/s erreicht. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass die Wolkendecke 88% betragen wird, während die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Es sieht also nach einem trockenen Tag aus. Insgesamt lässt sich also sagen, dass der 7. Mai in Alcúdia trotz der Wolken ein angenehmer Tag wird, der mit seinen milden Temperaturen und dem trockenen Wetter ideale Bedingungen für Spaziergänge, Radtouren oder einfach nur zum Genießen der Schönheit der Insel bietet.