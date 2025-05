Das Wetter in Cala Millor am 7. Mai 2025 - Ein Tag unter den Wolken!

Liebe Leser, wir begrüßen Sie zur aktuellen Wettervorhersage für Cala Millor am heutigen 7. Mai 2025. Dieser Tag wird von Wolken bestimmt sein, jedoch ohne Aussicht auf Regen. Das Thermometer zeigt mäßige Frühlingstemperaturen an, ideal für Spaziergänge entlang des Strandes oder durch das charmante Städtchen.

Temperaturverlauf während des Tages

Freuen Sie sich auf eine recht milde Temperaturkulisse. Die Nacht beginnt mit moderaten 13.21ºC und erreicht tagsüber ein Maximum von 17.51ºC. Speziell für stundenweise Planung: Am Morgen erwartet uns eine Temperatur von 13.4ºC, zur Mittagszeit steigt das Thermometer auf 17.15ºC, der Nachmittag bleibt stabil bei 16.81ºC und in der Nacht sinkt die Temperatur auf angenehme 15.42ºC.

Die gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf

Im Bezug auf das thermische Empfinden, das manchmal von der tatsächlichen Temperatur abweicht, können Sie sich auf folgende Werte vorbereiten: Am Morgen fühlt es sich an wie 12.68ºC, tagsüber wie 16.49ºC, am Nachmittag wie 16.17ºC und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 14.85ºC. Einen Schal einzupacken könnte also keine schlechte Idee sein!

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Zu den weiteren Wetterbesonderheiten zählt ein atmosphärischer Druck von 1016 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 60%. Die Frisur hält! Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.29m/s aus der Richtung 124º und es können Böen mit einer Stärke von 3.66m/s auftreten. Keine Sorge vor nassem Wetter: Trotz der hohen Wolkendichte von 94% liegt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0. So lässt sich das Wetter auf Mallorca, im schönen Cala Millor, auch unter den Wolken genießen.