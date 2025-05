Das Wetter in Port d'Andratx am 7. Mai 2025: Bewölkt und mild

Die schöne Hafenstadt Port d'Andratx auf Mallorca wird am 7. Mai 2025 eine fast vollständige Wolkendecke erleben, jedoch null Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen scheinen das Wohlbefinden der Bewohner und Besucher nicht zu beeinträchtigen.

Temperaturprognose

Der Morgen beginnt in Port d'Andratx mit milden 15.21ºC. Im Laufe des Tages wird die Temperatur auf angenehme 17.09ºC ansteigen und am Nachmittag werden 17.53ºC erwartet. In der Nacht bleibt es mit 16.90ºC relativ warm. Die maximal zu erwartende Temperatur für den ganzen Tag liegt bei 17.68ºC und das Minimum bei 15.04ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die besonders wichtig sind, um unseren Körperkomfort zu bestimmen, liegen morgens bei 14.3ºC. Tagsüber und am Nachmittag werden Sie sich zugenehm bei 16.4ºC und 16.91ºC fühlen. In der Nacht bleiben die Werte bei angenehmen 16.45ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59 Prozent. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Werte sowohl für die Gesundheit als auch für das Wohlbefinden günstig sind. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.68m/s und stellt eine angenehme Brise dar, die den Tag erfrischt. Es wird aus Richtung 74º wehen. Böen erreichen bis zu 3.52m/s. Abschließend kann man sagen, dass es trotz der vollen Wolkendecke ein angenehmer Tag in Port d'Andratx sein wird. Die Chancen auf Regenfälle sind trotz der bewölkten Bedingungen sehr gering. Packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie diesen bewölkten, aber angenehmen Tag!