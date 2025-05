Wetterbericht Santanyí - Wolkiges Wetter dominiert den 7. Mai 2025

Ein gemäßigter und wolkiger Tag erwartet uns diesen 7. Mai 2025 in Santanyí. Ein idealer Tag, um das malerische Santanyí zu erkunden, ohne die Sorge vor überraschenden Wetterwechseln. Mit Temperaturen, die zwischen 13.61ºC und 18.47ºC schwanken, bleiben wir in der angemessenen Wohlfühlzone. Wir gehen darauf ein, was Sie an diesem Tag wettermäßig erwartet.

Das Temperaturspektrum des Tages

Unser Tag in Santanyí beginnt mit erfrischenden 14.55ºC am Morgen. Im Laufe des Tages gewinnen wir etwas an Wärme und erreichen um die Mittagszeit angenehme 18.2ºC. Auch am Nachmittag hält das milde Wetter mit 17.7ºC an. Bevor wir in die Nacht eintreten, kühlt es sich leicht auf 15.7ºC ab. Eine äußerst praktikable Temperaturspanne, die keinerlei Unannehmlichkeiten im Tagesablauf verursachen sollte.

Gefühlte Temperaturen - Was der Thermometer nicht verrät

Trotz ähnlicher roher Zahlen kann das Thermalgefühl abweichen. Am Morgen können Sie sich auf gefühlte 13.84ºC einstellen. Tagsüber fühlt es sich mit 17.59ºC ein bisschen wärmer an als von den gemessenen Werten suggeriert. Ähnliches gilt für den Nachmittag mit gefühlten 17.09ºC. In der Nacht schließlich geben wir etwas an Wärme ab und landen bei empfundenen 15.21ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Die unsichtbaren Faktoren

Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die unsichtbaren Wetterfaktoren. Wir rechnen mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58%. Der Wind wird mit 4.37m/s aus Richtung 144º wehen und Böen werden mit 4.64m/s erwartet. Trotz der 100%igen Wolkendecke ist die Wahrscheinlichkeit für Regen gleich Null. Ein friedlicher und gemäßigter Frühlingstag erwartet Sie in Santanyí.