Wettervorhersage für Santa Ponsa, Mallorca am 07. Mai 2025

Ein wunderschöner Frühlingstag erwartet uns morgen in Santa Ponsa, einer charmanten Ortschaft an Mallorcas Westküste. Die Bedingungen des Wetters sind überwiegend wolkenverhangen (nubes), jedoch zeigt sich das Wetter insgesamt mild und angenehm. Der Tag verläuft ohne nennenswerte Temperaturschwankungen und bietet damit tolle Möglichkeiten, die Natur und die Schönheiten dieser Insel zu genießen.

Temperaturverhältnisse

Bei erwarteter minimaler Temperatur von 13,29°C und maximal 18,13°C bleibt das Wetter angenehm mild. Wie ein harmonischer Tag in Santa Ponsa beginnt, zeigt sich mit 13,54 °C am Morgen. Diese Temperatur steigt bis zum Tag auf 17,87 °C und bleibt am Nachmittag bei 17,48 °C fast konstant. Am Abend erfrischt sich die Luft auf 15,77 °C und sorgt so für einen angenehmen Ausklang.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen entsprechen fast den tatsächlichen Werten und sorgen somit für eine gute Abschätzung. Morgens fühlen sich 13,54 ºC wie 12,57ºC an, während die Temperaturen tagsüber auf gefühlt 17,12 ºC ansteigen. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 16,85 ºC und kühlt am Abend auf 15,28 ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt morgen 1016 hPa und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 54%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,97 m/s und erreicht in Böen bis zu 4,03 m/s. Dabei zeigt die Windrose eine Richtung von 67º an.

Auch wenn eine volle Wolkendecke prognostiziert wird, kann man den Tag unbeschwert genießen, da die Regenwahrscheinlichkeit 0% beträgt. Ein perfekter Tag also, um die wunderschöne Insel Mallorca und insbesondere Santa Ponsa zu erkunden!