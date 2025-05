Das Wetter in Cala Rajada am 7. Mai 2025 - Ein wolkiger Tag auf Mallorca

Der heutige Tag in Cala Rajada, einem malerischen Küstenort auf Mallorca, präsentiert sich mit einem bedeckten, aber behaglichen, Wetterbild. Die Wolkendecke verdickt sich zu 87% und der Regen hält sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% an diesem Tag in Grenzen. Trotz der Wolken bietet das Klima auf Mallorca allen Besuchern und Einheimischen ein angenehmes Ambiente.

Temperaturdetails, von morgens bis abends

Die Temperaturen pendeln sich heute zwischen **13.89ºC** und **17.73ºC** ein. Am Morgen erwartet uns eine frische Brise mit **13.91ºC**, bevor das Thermometer am Tag auf angenehme **17.41ºC** steigt. Der Nachmittag bleibt stabil bei **17.19ºC**, und auch die Nacht kühlt nicht allzu stark ab und hält sich bei wohlig-warmen **16.04ºC**.

Gefühlte Temperaturen - So fühlt sich das Wetter wirklich an

Trotz der objektiven Temperaturmerkmale ist oft das gefühlte Temperaturempfinden ausschlaggebend für unser Wohlbefinden. Am Morgen fühlt sich die Temperatur bei **13.21ºC** an. tagsüber lebt das Gefühl von **16.77ºC** auf und bleibt auch am Nachmittag mit **16.58ºC** nahezu gleichbleibend. In der Nacht lässt sich eine gefühlte Temperatur von **15.5ºC** erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Weitere Wettereinflüsse

Ein atmosphärischer Druck von **1016 hPa** prägt das Wetterbild in Cala Rajada ebenso wie eine relative Luftfeuchtigkeit von **60%**. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von **3.84m/s** in Richtung **120º** und Böen erreichen Spitzenwerte von **3.69m/s**. Abschließend lässt sich sagen, dass das Wetter in Cala Rajada zwar etwas wolkig ist, dennoch angenehme Temperaturen und eine moderate Windstärke den Tag prägen. Ob für einen gemütlichen Strandspaziergang oder eine City-Tour durch die bezaubernden Straßen von Cala Rajada - das Wetter lädt zum Entspannen und Genießen ein.