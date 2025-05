Leichter Regen erwartet: Neueste Wetterprognose für Palma am 8. Mai 2025

Ein gemischter Wettertag erwartet uns in der wunderschönen Stadt Palma auf Mallorca. Trotz einer hohen Regenwahrscheinlichkeit erwartet Sie auch helle Momente, während die Sonne sich durch eine teilweise bedeckte Wolkendecke kämpft. Untermalt wird das Ganze durch ein leichtes Lüftchen, das über das mediterrane Paradies weht.

Temperaturen: Milder Temperaturanstieg erwartet

Den ganzen Tag über erwartet uns ein angenehmes Klima. Die Temperaturen starten am frühen Morgen bei kühlen 12,96ºC, bevor sie sich auf einen angenehmen Höchststand von 20,4ºC am Tag erheben. Am Nachmittag werden es dann immer noch erfreuliche 18,56ºC sein, bevor sie in der Nacht auf 15,69ºC fallen.

Gefühlte Temperaturen: Wie sich das Wetter tatsächlich anfühlen wird

Die gefühlten Temperaturen erweisen sich als kaum unterschiedlich zu den tatsächlichen Temperaturen, was auf die relative Trockenheit des Tages zurückzuführen ist. Früh am Morgen werden Sie eine Temperatur von 12,4ºC erwarten. Dies steigt im Laufe des Tages auf rund 19,91ºC und fällt wieder auf 18,06ºC am Nachmittag. Die Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 15,4ºC haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Die atmosphärischen Bedingungen für den Tag scheinen relativ mild zu sein, mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 54%. Es wird eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5,9 m/s aus Richtung 161º erwartet, und die Böen werden voraussichtlich 5,88 m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 44%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 70%.

Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie das genussvoll warme, aber möglicherweise regnerische Wetter in Palma am 8. Mai 2025 erleben wollen.