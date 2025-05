Wetterprognose für Sóller am 8. Mai 2025: Von leichten Regenschauern und milden Temperaturen

Das malerische Sóller auf Mallorca erwartet uns am 8. Mai 2025 mit einem Mix aus leichtem Regen und angenehmen Temperaturen. Tiefstwerte von 12,45 Grad Celsius und Höchstwerte von 20,35 Grad Celsius zeichnen das klimatische Bild dieses Datums. Bereiten Sie sich auf einen vielschichtigen Tag vor, denn im Laufe des Tages erwarten wir einige Temperaturschwankungen. Doch wie wird das Wetter tatsächlich aussehen?

Fokus Temperaturen: Von morgens bis nachts

Der Morgen wird uns mit gemäßigten 12,53 Grad Celsius begrüßen, während sich das Thermometer mittags für 19,58 Grad Celsius entscheidet. Mit dem Nachmittag erwarten wir eine leichte Abkühlung auf 17,81 Grad Celsius, und die Nacht bringt uns schließlich mildere 14,88 Grad Celsius. Angesichts dieser Temperaturen verspricht es, ein ausgewogener Tag zu werden, sowohl für diejenigen, die kühlere Temperaturen bevorzugen, als auch für jene, deren Vorliebe eher bei wärmeren Werten liegt.

Die gefühlten Temperaturen: Wie das Wetter sich wirklich anfühlt

Nun, wie es sich tatsächlich anfühlt, ist oft eine andere Geschichte als die reinen Zahlen. Unser Prognosemodell zeigt morgens ein gefühltes Temperaturniveau von 11,93 Grad Celsius. Am Mittag steigt es auf 19,03 Grad Celsius und fällt am Nachmittag leicht auf 17,32 Grad Celsius. In den nächtlichen Stunden können Sie sich auf eine gefühlte Temperatur von 14,51 Grad Celsius einstellen. Hier, in der Atmosphäre Sóllers, scheint das Wettergefühl im Großen und Ganzen mit der tatsächlichen Temperatur übereinzustimmen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Weitere Wetterelemente unter der Lupe

Ein weiterer Faktor, der das Gesamterscheinungsbild des Wetters ausmacht, ist der atmosphärische Druck. Mit einem Wert von 1012 hPa liegt dieser im Durchschnittsbereich und sollte kaum bemerkbar sein. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 55%, was eine insgesamt angenehme Atmosphäre verspricht. Der Wind spielt an diesem Tag eine kleinere Rolle mit Geschwindigkeiten von 2,41m/s und Böen von 3,9m/s aus Richtung 145 Grad. Die Wolkendecke beträgt 56%, was für leicht bewölktes Wetter steht, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 87% relativ hoch. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm bereitzuhalten!

Das Wetter in Sóller am 8. Mai 2025 verspricht, trotz des gemeldeten leichten Regens, ein ziemlich angenehmer Tag zu werden. Erfreuen Sie sich an der herrlichen Landschaft und genießen Sie in Sóller einen Tag, der dank milder Temperaturen, unscheinbarem Wind und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit sowohl zum Spaziergang einlädt als auch zum gemütlichen Verweilen drinnen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag!