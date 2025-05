Das Wetter in Cala Millor am 8. Mai 2025

In Cala Millor erwartet uns heute ein spektakulärer Frühlingstag. Mit einer gemäßigten Wolkendecke ziehen zarte Wolken am Himmel und schaffen das perfekte Wetter für den Spaziergang im warmen Sonnenschein. Die Temperaturen sind angenehm mild, was die Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten sehr erfreulich macht.

Temperaturentwicklung Die Temperaturen für den heutigen 8. Mai schwingen zwischen einem kühlen Minimum von 14.59ºC und einem angenehmen Maximum von 17.91ºC. Ein sehr frischer Morgen mit 14.61ºC erwartet uns, aber keine Sorge, die Temperatur steigt auf 17.72ºC im Laufe des Tages. Am Nachmittag werden noch immer sehr angenehme 17.24ºC erwartet und auch die Nachttemperatur bleibt mit 16.27ºC sehr mild. Gefühlte Temperaturen Während die gemessenen Temperaturen wichtig sind, ist das thermische Gefühl, das wir tatsächlich erleben, von größerer Bedeutung. Es wird erwartet, dass der Morgen mit einem Gefühl von 14.03ºC beginnt, das im Laufe des Tages auf 17.22ºC ansteigt. Am Nachmittag wird das Gefühl noch immer bequeme 16.8ºC sein, und in den Abendstunden sinkt es leicht auf 15.86ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die Wetterbedingungen führen zu einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa und einer mäßigen Luftfeuchtigkeit von 64%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 6.28m/s aus Richtung 133º. Aber seien Sie vorsichtig, es könnten Böen von bis zu 6.56m/s auftreten. Die Wolkendecke bleibt im Allgemeinen bei 34%, und die Regenwahrscheinlichkeit hält sich mit 1% sehr gering. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Cala Millor ein wunderschöner Frühlingstag sein wird und für Outdoor-Aktivitäten ideal geeignet ist. Genießen Sie den Tag im Freien!