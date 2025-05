Wettervorhersage für Santa Ponsa am 8. Mai 2025

Das Wetter für Santa Ponsa an diesem 8. Mai bestätigt einmal mehr, warum Mallorca als eine der abwechslungsreichsten Wetterinseln angesehen wird. Die Vorhersage für heute stellt mäßigen Regen in Aussicht, eine perfekte Gelegenheit, um die natürliche Schönheit der Insel auf sich wirken zu lassen, während der Regen seine belebende Wirkung entfaltet.

Temperaturen des Tages

Die Thermometer in Santa Ponsa zeigen heute ein Minimum von 14,18ºC und klettern auf ein Maximum von 19,37ºC. Die Werte für den Tag gliedern sich wie folgt: Am Morgen erwarten wir 14,18ºC, am Tag eine Höchsttemperatur von 18,88ºC, die jedoch am Nachmittag auf 17,94ºC abflaut und letztendlich zur Nacht auf 16,17ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Nun, wie wir alle wissen, spielt das Thermometer nur eine Rolle im großen Spiel der Wetterwahrnehmung. Das thermische Empfinden gleicht nämlich eher dem Wiegen einer Waagschale, in der auch Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit ihren Wert haben. Für diesen Tag erwarten wir folgende Gefühlswerte: Am Morgen fühlt es sich an wie 13,66ºC, im Laufe des Tages wie angenehme 18,44ºC, am Nachmittag immer noch warme 17,59ºC und in der kühleren Nacht wie 15,98ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir nun zu den Faktoren, die unseren Wetterkuchenteig gehörig aufmischen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, ein perfektes Zusammenspiel für den erwarteten mäßigen Regen. Hinzu kommt ein Wind, der mit 6,9m/s aus Richtung 152º weht und in Böen bis zu 6,99m/s erreicht. Für die Landschaft ein stimmiges Wetterbild, für uns vielleicht ein Grund, die Windjacke aus dem Schrank zu holen.

Zum Schluss noch ein Blick in den Himmel: Mit einer Wolkendecke von 48% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 95% ist es heute ein perfekter Tag für alle, die das sanfte Prasseln von Regentropfen lieben. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen angenehmen und erfrischenden Tag auf unserer schönen Insel.