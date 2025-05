Prognose der Wetterlage in Palma de Mallorca am 9. Mai 2025

Die spanische Insel Mallorca hat sich einen Namen für ihr wunderbares Wetter gemacht. Doch wie wird das Wetter in der Hauptstadt Palma am 09. Mai 2025 aussehen? Unser Team von Meteorologen prognostiziert für diesen Tag leichten Regen auf der idyllischen Insel. Doch lasst uns tiefer in die statistischen Wetterdaten und wichtige Thermikdetails eintauchen.

Temperaturen durch den Tag

Beginnen wir mit den Temperaturen. Am frühen Morgen können wir auf Mallorca kühle 14.4ºC erwarten. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen an und erreichen am Mittag ihren Höhepunkt mit markanten 20.04ºC. Am Nachmittag werden die Temperaturen leicht auf 19.33ºC sinken und in der Nacht sinken sie weiter auf 16.03ºC. Die minimal erwartete Temperatur beträgt 14.33ºC und der maximale Wert erreicht etwa 20.21ºC.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise verhalten sich nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen ähnlich. Am Morgen wird das Thermometer gefühlte 14.27ºC anzeigen. Tagsüber steigt das gefühlte Thermometer auf 19.74ºC an, bevor es am Nachmittag auf 19.12ºC sinkt. In der Nacht fühlt sich das Wetter mit 16.01ºC ziemlich mild an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Werfen wir nun einen Blick auf die Wetterdaten für Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Der Atmosphärendruck wird bei stabilen 1012 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeitsrate etwa 63% beträgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.09m/s wehen, wobei die Spitzen bei 3.84m/s Böen liegen werden. Die vorherrschende Windrichtung ist nach Südwesten ausgerichtet, bei etwa 203º.

Trotz des erwarteten leichten Regens bleibt die Wolkendecke mit 21% relativ niedrig. Allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit bei 100% ziemlich sicher. Also vergessen Sie nicht, Ihren Regenschirm einzupacken, wenn Sie Pläne für den 9. Mai in Palma de Mallorca haben. Trotz des Regens können wir sicherlich auf einen weiteren schönen Tag auf unserer geliebten Insel hoffen.