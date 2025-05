Wetterbericht für Sóller am 9. Mai

Wir begrüßen alle Wetterinteressierten zu unserer heutigen Prognose für die malerische Stadt Sóller auf der Insel Mallorca. Das heutige Wetter ist ein echtes Parfüm aus gemäßigter Temperatur und leichtem Regen. Wir erwarten, dass sich die Schönheit der Wolken mit der Frühlingswärme mischt und somit einen optimalen Tag für all diejenigen bietet, die die Düfte und Farben der Natur lieben. Aber lasst uns genauer darauf eingehen.

Temperaturüberblick

Unser meteorologisches Modell prognostiziert, dass die Temperaturen heute zwischen 13,28ºC und 19,92ºC liegen werden. Das Klima bei Tagesanbruch wird mit milden 13,77ºC den Eintritt des Frühsommers ankündigen, während der Tag seinen Höhepunkt mit 19,1ºC erreicht. Am Nachmittag sollten wir mit 18,85ºC ziemlich gleichbleibende Bedingungen sehen vor dem Übergang in eine kühleren Abend mit 14,88ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nach unseren Berechnungen wird das thermische Gefühl im Laufe des Tages relativ stabil bleiben. Morgens wird es sich anfühlen wie 13,63ºC, steigt dann auf 18,82ºC tagsüber an und bleibt am Nachmittag nahezu konstant bei 18,59ºC. Bei Einbruch der Nacht wird das Thermometer ein gefühltes Temperaturniveau von 14,8ºC anzeigen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Geht es um den atmosphärischen Druck, so können wir mit 1012 hPa rechnen. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 67%, was zu einem angenehm frischen Gefühl führt, das durch den leichten Regen noch verstärkt wird. Der Wind weht mit 1,95 m/s aus Richtung 137º, wobei Böen von bis zu 2,46 m/s auftreten können. Die Wolkendecke beträgt 42%, was für eine wunderbare Kulisse sorgen wird, während die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 100% liegt.

Aufgrund dieses Hintergrunds von wechselhaftem Klima wünschen wir unseren Lesern in Sóller ein angenehmes Erlebnis im rhythmischen Tanz von Sonne und Regen. Besonders für alle Naturliebhaber da draußen, dies könnte der perfekte Tag sein, um die natürliche Schönheit von Mallorca zu erleben. Genießen Sie das Wetter!